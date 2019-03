Diretta Rende Cavese/ Streaming video e tv: che sfida per i playoff! (Serie C)

Rende Cavese, partita diretta dal signor Fabio Pirrotta, si gioca alle ore 18:30 di domenica 24 marzo e, posticipo a parte, chiude il programma della 32^ giornata per il girone C nel campionato di Serie C 2018-2019. Al Marco Lorenzon si gioca una sfida diretta per i playoff: le due squadre, insieme alla Viterbese, hanno 39 punti e gravitano tra decima e dodicesima posizione, e solo una di loro andrà alla post season a meno che il Trapani riesca a vincere la Coppa Italia Serie C liberando un posto. Il Rende è stato secondo in classifica fino a metà dicembre ma poi è crollato: ha vinto solo una volta nelle ultime 14 e arriva da due sconfitte senza gol all’attivo, che hanno consegnato la decima piazza momentanea a una Cavese che invece per tutto il campionato è stata piuttosto costante, ma che nelle ultime giornate sembra aver trovato il paso giusto. I campani non perdono da nove turni, nei quali hanno collezionato quattro vittorie: l’ultima di queste è il roboante 4-0 alla Paganese, in casa la squadra è imbattuta nel 2019 mentre in trasferta non perde dalla fine di gennaio. Dunque momenti diversi da parte delle sfidanti di questa partita; mentre aspettiamo la diretta di Rende Cavese andiamo a vedere quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI RENDE CAVESE

Francesco Modesto affronta Rende Cavese con il 3-4-3: Blaze e Germinio sono entrambi diffidati ma dovrebbero essere in campo in difesa, con Minelli che completa il reparto a protezione del portiere Borsellini. Avremo poi come sempre Viteritti e Rossini a correre sulle corsie, affiancando i due centrocampisti centrali che dovrebbero essere Franco e Giannotti. Se la gioca anche Leveque per la fascia mancina; nel caso Rossini potrebbe avanzare il suo raggio d’azione nel tridente, scalzando Borello mentre Vivacqua e Actis Goretta dovrebbero essere certi del posto, entrambi in vantaggio su Laaribi. Giacomo Modica conferma il 4-3-3 di domenica scorsa con De Brasi coperto da Silvestri e Bacchetti, e con Palomeque e Filippini che saranno i due terzini. A centrocampo capitan Favasuli si dovrebbe occupare della cabina di regia, affiancato da Tumbarello e Nunziante che giocheranno dunque come mezzali; davanti Fella e Magrassi, entrambi autori di una doppietta contro la Paganese, formeranno il tridente insieme a Sainz Maza che resta favorito su De Rosa e Heatley.

