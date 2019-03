Diretta Ternana Pordenone/ Streaming video e tv: scatto della capolista (Serie C)

Ternana Pordenone, che sarà diretta dal signor Giacomo Camplone, si gioca alle ore 16:30 di domenica 24 marzo: siamo nella 32^ giornata del girone B per il campionato di Serie C 2018-2019, e le due squadre scendono in campo al Liberati per una partita che in questo momento rappresenta molto di più per i rossoverdi. Crisi nera per la Ternana di Fabio Gallo, che non esce dal tunnel: perdendo nettamente contro l’Imolese (in casa) gli umbri sono andati incontro alla tredicesima partita senza vittoria, in questo lasso di tempo le sconfitte sono state ben otto e il successo non è mai arrivato in un 2019 che ha portato la squadra dalla lotta per la promozione diretta al rischio di non giocare i playoff, visto che i punti da recuperare sul decimo posto sono 5 e di mezzo ci sarebbe anche la Vis Pesaro. Il Pordenone invece ha avvicinato ulteriormente la vittoria del girone e dunque la salita diretta in Serie B: nell’ultimo Monday Night è arrivato un pareggio interno contro il Monza (una delle squadre più in forma del campionato) e, anche se il vantaggio sulla Triestina è sceso a 8 punti, il margine da difendere è ancora piuttosto consistente. Mancano 7 giornate al termine della stagione: i ramarri devono fare 14 punti per la matematica (rimanendo esattamente sulla loro media), questo contando che la Triestina riesca a vincere tutte le partite che le restano. Inizieremo da qui, dalla diretta di Ternana Pordenone di cui possiamo intanto analizzare le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Pordenone non sarà disponibile: infatti queste le partite del campionato di Serie C, ad eccezione di qualche posticipo, sono esclusiva del portale elevensports.it che ancora una volta le fornisce ai propri abbonati (o a chi decidesse di acquistare il singolo match ad un prezzo fisso) in diretta streaming video. Per seguire questa sfida sarà dunque necessario dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA PORDENONE

Fabio Gallo non ha più certezze, e per Ternana Pordenone potrebbe cambiare ancora: nel modulo ad albero di Natale Marino Defendi si gioca il posto con Pasquale Fazio e potrebbe scalare sulla linea dei centrocampisti sostituendo Rivas. Sembrano certi del posto Pobega e Paghera, in difesa invece Modibo Diakité può essere affiancato da Hristov con Giraudo che farà il terzino sinistro. Ianarilli tra i pali, poi due trequartisti che potrebbero essere Bifulco e Furlan (al posto di Castiglia e Frediani) mentre come prima punta Vantaggiato e Marilungo sono in ballottaggio. Doppia tegola per Attilio Tesser: nel Pordenone sono squalificati De Agostini e Burrai. Il terzino sinistro sarà eventualmente Cotroneo, oppure Vogliacco adattato in una difesa con Bassoli e Barison mentre Florio sarà il terzino destro. In porta ci sarà Bindi; per il resto dovrebbe cambiare poco, Zammarini e Gavazzi saranno le mezzali con Berrettoni schierato da trequartista a supporto di Candellone (capocannoniere del girone B – in compartecipazione – con 11 gol) e Magnaghi, che potrebbe tornare titolare al posto di Ciurria.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per un pronostico su Ternana Pordenone indicano nella squadra ospite la favorita: la situazione rimane però equilibrata visto che il segno 2 per la vittoria dei ramarri vale 2,45 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto, mentre il valore per il successo interno dei rossoverdi (segno 1) porterebbe in dote una vincita corrispondente a 2,90 volte la puntata. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare 3,00 volte quello che avrete deciso di investire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA