Diretta Torino Brescia/ Streaming video e tv: Fiat per uscire dai guai (basket A1)

Torino Brescia, che si gioca alle ore 18:00 di domenica 24 marzo, è una delle partite valide per la 23^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019: al PalaVela la Fiat affronta un’altra gara interna nella speranza di migliorare una situazione di classifica che sta iniziando a farsi particolarmente complessa. Dopo aver perso nettamente contro la Virtus Bologna, l’Auxilium è rimasta terzultima insieme a Pesaro; per il momento sarebbe salva perchè Pistoia e Reggio Emilia stanno facendo peggio, ma c’è una sola gara di distanza rispetto alle due squadre che chiudono il gruppo e dunque bisogna davvero iniziare a racimolare punti. Aveva iniziato male anche la Leonessa, ma poi è arrivata la svolta: oggi la squadra lombarda si trova addirittura a 4 punti dalla possibilità di giocare i playoff per il secondo anno consecutivo, e la vittoria in overtime contro Brindisi le ha permesso di staccare definitivamente la concorrenza e, soprattutto, creare una spaccatura di 8 punti con le squadre dal tredicesimo posto in giù. Dunque oggi per i piemontesi potrebbe esserci l’occasione di accorciare nuovamente la classifica; vedremo se sarà così nella diretta di Torino Brescia, attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non essendo una delle sfide nel palinsesto della giornata, la diretta tv di Torino Brescia non sarà a disposizione; per tutti gli abbonati al servizio tuttavia sarà a disposizione la piattaforma Eurosport Player, che fornisce l’intera gamma delle sfide di Serie A1 in diretta streaming video con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche che sul portale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questa partita, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche di squadra e dei singoli giocatori che scenderanno sul parquet.

RISULTATI E PRECEDENTI

Strano destino quello che ci si presenta nella diretta di Torino Brescia: poco più di un anno fa le due squadre giocavano a sorpresa la finale di Coppa Italia, oggi entrambe sarebbero fuori dai playoff. Il declino della Fiat è iniziato decisamente prima, perchè già nello scorso campionato i piemontesi avevano mancato la post season e una stagione assolutamente promettente era stata rovinata dalle doppie dimissioni di Luca Banchi e Carlo Recalcati. Per Brescia il passo è stato più graduale: la Germani è comunque arrivata terza in regular season e ha poi guadagnato la semifinale playoff, all’inizio di questa stagione ha pagato qualche cambio nel roster e ha faticato a tenere il passo. Nel girone di ritorno le cose stanno andando meglio e la possibilità di entrare nelle prime otto della classifica rimane concreta; per quanto riguarda Torino le sconfitte consecutive sono tre e ce ne sono dieci nelle ultime undici giornate, l’unica vittoria è stata quella contro Reggio Emilia che rimane fondamentale, perchè ha mantenuto la Grissin Bon a due gare di distanza visto anche il vantaggio nella doppia sfida diretta. Adesso vedremo se l’Auxilium avrà un sussulto di orgoglio e migliorerà la propria situazione nel campionato, o se invece Brescia sarà in grado di sfruttare il momento positivo centrando un’altra vittoria.



