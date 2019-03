Diretta Triestina Sambenedettese/ Streaming video: i giuliani ci credono (Serie C)

Triestina Sambenedettese verrà diretta dal signor Daniele Rutella, si gioca alle ore 16:30 di domenica 24 marzo ed è una delle partite che rientrano nel programma della 32^ giornata per il girone B della Serie C 2018-2019. Siamo alle ultime speranze alabardate di prendersi la promozione diretta: domenica scorsa il 2-0 di Vicenza ha permesso alla squadra giuliana di recuperare altri due punti al Pordenone, ma il margine da recuperare rimane di 8 lunghezze e la sensazione è che il ko interno nella sfida diretta (unica sconfitta nelle ultime 12 partite, di cui 7 vinte) abbia definitivamente chiuso i conti. La Triestina ha comunque l’obbligo di provarci fino alla fine, anche se il calendario rema contro: le trasferte contro Imolese e Feralpisalò sono assolutamente insidiose e anche oggi l’appuntamento non è sicuramente scontato, anche se la Sambenedettese – che difende la sua posizione nei playoff – ha vinto solo una volta nelle ultime dieci gare ed è andata incontro a ben sei pareggi in questo lasso di tempo, ultimo di questi risultati il colpo grosso sul campo della Feralpisalò (con gol arrivato all’ultimo secondo). Staremo ora a vedere quello che succederà nella diretta di Triestina Sambenedettese, di cui possiamo presentare le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Sambenedettese non sarà disponibile: infatti queste le partite del campionato di Serie C, ad eccezione di qualche posticipo, sono esclusiva del portale elevensports.it che ancora una volta le fornisce ai propri abbonati (o a chi decidesse di acquistare il singolo match ad un prezzo fisso) in diretta streaming video. Per seguire questa sfida sarà dunque necessario dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA PORDENONE

In Triestina Sambenedettese, Massimo Pavanel dovrebbe dare spazio alla squadra che ha vinto al Menti: dunque Offredi protetto dai due centrali che saranno Malomo e Lambrughi, poi Libutti e Frascatore schierati in qualità di terzini con Steffé e Bariti che agiranno sulle mezzali dando sostegno a Coletti, che si occuperà della cabina di regia. Il trequartista sarà Procaccio, a segno domenica scorsa come Costantino, che sembra essersi definitivamente ritagliato uno spazio nella formazione titolare degli alabardati; il suo sparring partner dovrebbe essere ancora il Diablo Granoche, che va a caccia di riscatto e del gol perduto. Nella Sambenedettese spazio ad un 3-5-2 nel quale Celjak, Biondi e Miceli proteggono il portiere Sala; Rapisarda e Fissore (suo il gol del pareggio al Turina) si posizionano larghi ma partendo sulla linea dei centrocampisti, dove troveranno Ilari e Gelonese (o eventualmente Caccetta) come mezzali e Russotto schierato in qualità di playmaker basso. Davanti Calderini e Stanco sono nuovamente favoriti per giocare come tandem offensivo, anche per mancanza di alternative credibili.



© RIPRODUZIONE RISERVATA