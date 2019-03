Probabili formazioni Francia Islanda/ Diretta tv, Deschamps punta sui titolari?

Nel presentare le probabili formazioni di Francia Islanda parliamo della partita che le due nazionali giocano allo Stade de France di Saint Denis, con calcio d’inizio alle ore 20:45 di lunedì 25 marzo: secondo impegno nel girone H delle qualificazioni agli Europei 2020. I Bleus e gli scandinavi sono le grandi favorite per la qualificazione in un girone che ha come terza forza la Turchia, e altre tre nazionali che non dovrebbero creare grossi problemi; nessuna delle due comunque avrà il paracadute del playoff garantito dalla Nations League, anche se i campioni del mondo eventualmente potrebbero avere il posto in virtù della qualificazione attraverso questa fase delle nazionali che hanno giocato la semifinale, e che cederanno il posto. Trattandosi di una partita importante, forse quella che conta di più nel girone, entrambi i Commissari Tecnici dovrebbero mandare in campo le loro squadre titolari; vediamo se sarà così attraverso le scelte e i dubbi, nell’analisi più approfondita delle probabili formazioni di Francia Islanda.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Francia Islanda sarà trasmessa in diretta tv sui canali Mediaset: nello specifico dovrete andare su Italia Uno, che trovate anche al numero 506 in alta definizione. La telecronaca sarà di Massimo Callegari; in assenza di un televisore potrete seguire questa partita delle qualificazioni agli Europei 2020 anche in diretta streaming video, armandovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando senza costi aggiuntivi il sito mediasetplay.mediaset.it.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ISLANDA

I DUBBI DI DESCHAMPS

Per Francia Islanda Didier Deschamps dovrebbe dare spazio, come già detto, a quelli che sono i suoi titolari: dunque ci aspettiamo la conferma del 4-2-3-1 che sostanzialmente ha vinto il Mondiale, con Lloris tra i pali protetto da Varane e Umtiti e due esterni che saranno Pavard e Digne, che appare favorito su Kurzawa. A centrocampo invece i due che tengono le fila della manovra sono Pogba e Kanté: nessuno dei due è un regista e infatti la Francia gioca sostanzialmente aprendo il gioco sugli esterni e puntando sulle folate offensive dei trequartisti che si abbassano per creare spazio per andare subito in profondità. Kanté agirà più che altro da incontrista; davanti a lui agirà Griezmann che sarà il battitore libero insieme a Mbappé che dovrebbe partire dalla corsia destra, dall’altra parte si rinnova il duello tra Martial e Thauvin con l’attaccante del Manchester United che sembra essere in vantaggio, la prima punta sarà Giroud a meno che non venga dato spazio al modulo con un centravanti più mobile.

LE SCELTE DI HAMREN

Confermato sulla panchina scandinava, Erik Hamren affronta Francia Islanda con il consueto 4-4-2: davanti al portiere Hannes Halldorsson si sistemano Hermansson e Magnusson, mentre sugli esterni dovrebbero giocare Saevarsson e Skulason. Centrocampo formato da Gislason e Traustason come esterni, mentre in mezzo potrebbe arrivare la regia di Gunnarsson che sarà accoppiato a Sigurjonsson o Palsson, a meno che il modulo scelto non sia il 4-5-1 con cui l’Islanda aveva giocato l’ultima amichevole contro l’Estonia, quando però molti dei titolari erano rimasti a riposo. Se invece sarà preferito il 4-4-2, che è poi lo schema con cui l’Islanda aveva affrontato Europei e Mondiali, il tandem offensivo dovrebbe essere già scritto: ci sarà naturalmente Gylfi Sigurdsson che avrà facoltà di movimenti e spazierà lungo tutto il fronte d’attacco – potendo fare eventualmente il trequartista -al suo fianco invece agirà Finnbogason che sembra favorito sulla concorrenza.

IL TABELLINO

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Digne; Kanté, Pogba; Mbappé, Griezmann, Martial; Giroud

Allenatore: Didier Deschamps

ISLANDA (4-4-2): H. Halldorsson; Saevarsson, Hermansson, Magnusson, Skulason; Gislason, Gunnarsson, Sigurjonsson, Traustason; G. Sigurdsson, Finnbogason

Allenatore: Erik Hamren



© RIPRODUZIONE RISERVATA