Probabili formazioni Olanda Germania/ Quote, Loew scommette ancora su Werner

Si giocherà solo questa sera alle ore 20,45 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam la partita tra Olanda e Germania, primo appuntamento della squadra tedesca nel torneo di qualificazione agli Europei 2020: andiamo quindi a scoprire quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni. Rispetto a quanto visto pochi giorni fa nell’amichevole contro la Serbia il ct Loew non dovrebbe cambiare troppo le carte ma rimane il problema fondamentale del modulo: optare per il 3-4-3 o riproporre il 4-2-3-1?. In ogni caso il ct tedesco non dovrebbe avere grandi problemi a studiare le probabili formazioni di Olanda Germania vista l’ampia panchina a disposizione. Non ci attendiamo invece grandi sorprese da parte degli orange, dove Koeman potrebbe anche schierare l’11 che ha pareggiato con la Germania solo lo scorso novembre per la Nations league. Andiamo quindi a conoscere da vicino quali potrebbero essere le mosse due due tecnici per la probabili formazioni di Olanda Germania.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo considerare anche il pronostico del match prima di esplorare le probabili formazioni di Olanda Germania, vediamo subito che si tratta di un match affatto deciso alla vigilia. Per la snai nell’1×2 vediamo infatti che il successo orange è stato fissato a 2,45, mentre la la vittoria tedesca è stata quotata a 2,75: il pareggio invece è stato dato a 3,45.

LE PROBABILI FORMAZIONI OLANDA GERMANIA

LE MOSSE DI KOEMAN

Come detto prima non ci attendiamo grandi sorprese per la probabile formazione dell’Olanda: Koeman vorrà confermare gli stessi che hanno fatto bene contro la Bielorussia e pure coloro che hanno saputo rimontare la partita dello scontro novembre proprio contro la corazzata tedesca. Sarà quindi il 4-2-3-1 il modulo di partenza della compagine padrona di casa ad Amsterdam e tra i pali dovremmo vedere ancora una volta dal primo minuto Cilessen. Ecco che in difesa troveranno spazio dal primo minuto De Ligt e Van Dijks al centro, mentre toccherà a Tete e Blind agire ai lati del reparto. In mediana le maglie dei titolari cadranno su De Roon e De Jong, mentre sarà Wijnaldum ad agire dal primo minuto sulla tre quarti . In attacco poi si candidano per la maglia da titolare Promes, Depay e Babel, benchè rimangano a disposizione Berwijn e Berghuis.

LE SCELTE DI LOEW

Come detto prima per le probabili formazioni di Olanda Germania il primo dubbio di Loew riguarda per l’appunto il modulo: optare per il 3-4-3 o il 4-2-3-1? Possiamo ipotizzare la prima soluzione, ma in ogni caso i nomi dei titolari differirebbero di ben poco. In porta vedremo sempre Neuer dal primo minuto con Ginter, Rudiger e Sule in difesa dal primo minuto. Toccherà quindi a Kimmich e Kroos agire dal primo minuto al centro del reparto a centrocampo, mentre ai lati vedremo in campo ad Amsterdam questa sera Schulz e Kehrer. Pochi i dubbi in attacco per il ct Loew benchè certo dalla panchina siano in molti a caccia di spazio: le maglie da titolari dovrebbe infatti cadere sulle spalle di Sanè, Werner e Gnabry.

IL TABELLINO

OLANDA (4-2-3-1): Cilessen; Tete, De ligt, Van Dijks, Blind; De Jong, De Roon; Promes, Wijnaldum, Depay; Babel. All. Koeman

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Rudiger, Sule; Schulz, Kimmich, Kroos, Kehrer; Sanè, Werner, Gnabry. All. Loew



© RIPRODUZIONE RISERVATA