Risultati Qualificazioni Europei 2020/ Classifiche aggiornate e diretta gol live

Si accende oggi domenica 24 marzo la seconda giornata della fase a gironi per il torneo di qualificazione alla prossima competizione continentale targata 2020: ecco quindi che dopo le belle partite vissute solo lo scorso giovedi 21 marzo, ritorneranno in campo le nazionali appartenenti ai gruppi C, G, I ed E e siamo impazienti di conoscere quali saranno i risultati delle qualificazioni agli Europei 2020. Va infatti ricordato che al termine di questa seconda giornata, dovremo attendere fino a giugno perché le nazionali tornino in campo: sarà quindi il nostro ultimo appuntamento con Germania e Olanda prima dell’estate e di certo queste due big faranno di tutto oggi per conquistare più punti possibili. Tornando al calendario e ai risultati delle qualificaioni degli Europei 2020 attesi oggi, capiamo bene che il programma è fittissimo con 4 gruppi impegnati. Il primo fischio d’inizio si udirà quindi alle ore 15,00 con i match Galles-Slovacchia e Kazakistan-Russia, mentre alle ore 18,00 sarà la volta di Israele-Austria e San Marino-Scozia. Il momento clou dei match per le qualificazioni agli Europei sarà però alle ore 20,45, quando avrà inizio anche il big match Olanda-Germania. Sempre alla stessa ora poi avrà luogo anche Irlanda del nord-Bielorussia, oltre a Polonia-Lettonia e Cipro-Belgio.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: LA SITUAZIONE NEI GIRONI

In attesa che i risultati dei match per le qualificazioni agli Europei 2020 scombinino le carte in tavola, vediamo come le classifiche dei 4 gironi chiamati oggi in causa sono mutate in questi giorni. Ecco infatti che con un solo match disputato, la situazione è ovviamente molto precaria: intanto però nel girone E sono Slovacchia e Croazia le prime ad avere messo in palio tre punti, a spese rispettivamente di Ungheria e Azerbaigian, mentre i dragoni devono ancora scendere in campo. Per il gruppo I invece svettano con 3 punti Cipro, Kazakistan e Belgio, mentre nel girone G sono Macedonia e Polonia ad avere fatto bottino pieno nella prima giornata, ai danni di Lettonia e Austria. Infine ricordiamo che nel girone C al momento sono Olanda e Irlanda del nord ad occupare i primi gradino con tre punti, ma segnaliamo che la Germania, favorita al passaggio del turno, scenderà in campo solo oggi, pur dopo l’amichevole disputata con la Serbia pochi giorni fa.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020

GIRONE C

Ore 20.45 Irlanda del Nord-Bielorussia

Ore 20,45 Olanda-Germania

Olanda 3, Irlanda del nord 3, Germania 0, Estonia 0, Bielorussia 0

GIRONE E

Ore 15,00 Galles-Slovacchia

Ore 18,00 Ungheria-Croazia

Slovacchia 3, Croazia 3, Galles 0, Azerbaigian 0, Ungheria 0

GIRONE G

Ore 18,00 Israele-Austria

Ore 20,45 Slovenia-Macedonia

Ore 20,45 Polonia Lettonia

Macedonia 3, Polonia 3, Slovenia 1, Israele 1, Austria 0, Lettonia 0

GIRONE I

Ore 15,00 Kazakistan-Russia

Ore 18,00 San Marino-Scozia

Ore 20,45 Cipro-Belgio

Cipro 3, Kazakistan 3, Belgio 3, Russia 0, Scozia 0, San Marino 0



