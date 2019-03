Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate e diretta gol live score (32^ giornata)

Il terzo campionato italiano torna protagonista anche in questa domenica 24 marzo 2019 e lo fa da assoluto protagonista: con la Serie A e la cadetteria ferme per la sosta della nazionali, saranno solo i risultati di Serie C gli unici esiti attesi in giornata. In campo oggi poi saranno le squadre del girone B e girone C impegnate nella 32^ giornata dove verranno messi in palio punti pesanti: il termine della stagione regolare si fa sempre più vicino e le lotte per la promozione come pure per la salvezza nel terzo campionato italiano sono più vive che mai. Con solo solo sette turni ancora da disputare (e qualche recupero ancora da giocare) si capisce bene che nessuno oggi voglia lasciarsi sfuggire la possibilità di mettere a tabella tre punti. Sono poi tante le situazioni ben delicate che si registrano nelle classifiche: andiamo quindi a curiosare nel girone B e C oggi protagonisti.

IL GIRONE B

Per i risultati di Serie C ecco che sarà il girone B a essere maggiormente protagonista: sono infatti stati messi in calendario tutti i 10 incontri previsti. Da programma allora avranno inizio alle ore 14.30 Fermana-Vis Pesaro, Gubbio-Renate e Sudtirol-Vicenza. Alle ore 16.30 invece udiremo il fischio d’inizio di Fano-Feralpisalò, Giana Erminio-Teramo, Imolese-Monza, Ravenna-Albinoleffe, Ternana-Pordenone, Triestina-Sambenedettese e Virtus Verona-Rimini. Considerando la classifica del girone B ricordiamo che in vetta troviamo ancora il Pordenone, pur dopo il pareggio firmato contro il Monza pochi giorni fa: il distacco però dai primi avversari per i ramarri è grande.

IL

GIRONE C

Programma appena più risicato per il girone C invece, che nella stagione ha perso il Matera, escluso dal campionato: prevedendo pur un posticipo per lunedì ecco che saranno appena 7 le partite che avranno luogo oggi. Si comincerà quindi alle ore 14,30 con le sfide Catanzaro-Sicula leonzio, Pagasene-Casertana, Reggina-Catania e Viterbese-Vibonese. Alle ore 16,30 sarà invece la volta di Monopoli-Virtus Francavilla e Potenza-Bisceglie, mentre l’ultimo fischio d’inizio è stato messo in calendario per le ore 18,30 per Rende-Cavese. Si giocherà invece domani sera il posticipo tra Juventus Stabia e Rieti, dove le vespe, capolista, proveranno a tornare in vetta. Il KO rimediato pochi giorni fa col Catania di certo non ha fatto bene ai gialloblù, che ora vedono il Trapani, dal secondo posto, farsi sempre più vicino.

RISULTATI SERIE C – GIRONE B

Ore 14:30 Fermana- Vis Pesaro

Ore 14:30 Gubbio-Renate

Ore 14:30 Südtirol-Vicenza

Ore 16:30 Fano-FeralpiSalò

Ore 16:30 Giana Erminio-Teramo

Ore 16:30 Imolese-Monza

Ore 16:30 Ravenna-AlbinoLeffe

Ore 16:30 Ternana-Pordenone

Ore 16:30 Triestina-Sambenedettese

Ore 16:30 Virtus Verona-Rimini

CLASSIFICA SERIE C – GIRONE B

Pordenone 62

Triestina (-1) 54

Feralpisalò 51

Imolese 50

Sudtirol 49

Monza, Ravenna 48

Fermana 43

Vicenza, Sambenedettese 40

V Pesaro, Ternana 35

Teramo, Gubbio 34

Giana Erminio 33

Albinoleffe, Rimini, Renate, V Verona 32

Fano 29

RISULTATI SERIE C – GIRONE C

Ore 14:30 Catanzaro-Sicula Leonzio

Ore 14:30 Paganese-Casertana

Ore 14:30 Reggina-Catania

Ore 14:30 Viterbese-Vibonese

Ore 16:30 Monopoli-Virtus Francavilla

Ore 16:30 Potenza-Bisceglie

Ore 18:30 Rende-Cavese

CLASSIFICA SERIE C – GIRONE C

Juve stabia (-1) 63

Trapani (-1) 61

Catania 57

Catanzaro 51

Potenza 43

V Francavilla 41

Casertana, Monopoli (-2), Vibonese, Viterbese 40

Cavese, Sicula leonzio 39

Rende (-1) 36

Reggina (-8) 33

Rieti (-2), Bisceglie 28

Siracusa (-1) 26

Paganese 12



