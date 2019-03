Diretta Club Brugge Bologna/ Streaming video Rai: semifinale Torneo Viareggio Cup

Club Brugge Bologna, che verrà diretta dal signor Daniel Amabile della sezione di Vicenza, si gioca alle ore 16:30 di lunedì 25 marzo: sul terreno sintetico del Bruno Ferdeghini di La Spezia le due squadre si affrontano nella seconda semifinale del Torneo di Viareggio Cup 2019, in palio un posto nella finale contro una tra Genoa e Parma. E’ curioso, ma non certo inusuale, che questa partita sia la replica dell’esordio che esattamente due settimane fa belgi e felsinei avevano avuto in questa Coppa Carnevale; allora il Bologna si era imposto nel finale, ma nel frattempo entrambe hanno giocato altre quattro partite e dunque hanno fatto un certo tipo di percorso all’interno del torneo. Sarà una sfida sulla carta molto interessante: forse i belgi hanno qualcosa in più per il modo in cui hanno superato ostacoli tosti (Milan e soprattutto Inter) ma certamente anche la squadra rossoblu è in semifinale con pieno merito. Dunque, mentre aspettiamo che la diretta di Club Brugge Bologna prenda il via, possiamo andare a vedere in che modo le due squadre potrebbero schierarsi sul terreno di gioco del Ferdeghini per questa attesissima partita, analizzandone in maniera più approfondita le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Club Brugge Bologna è disponibile sulla televisione di stato, e dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti: il canale cui riferirsi è Rai Sport – disponibile anche in alta definizione e sul “gemello” Rai Sport + – al numero 57 del telecomando mentre in assenza di un televisore potrete seguire questa semifinale visitando il sito www.raiplay.it e, usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, avvalervi del servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI CLUB BRUGGE BOLOGNA

In Club Brugge Bologna, Rik De Mil dovrebbe confermare il 3-5-2 che lo scorso venerdì ha dominato contro l’Inter: dunque Lammens in porta, protetto da una linea difensiva che prevede Voet, Fuakala e Vervaque che avranno il supporto di due laterali che in fase di non possesso si abbasseranno, e che saranno Van der Brempt e De Cuyper. A centrocampo le due mezzali saranno De Wolf e Vanacker; in cabina di regia si va verso un’altra maglia da titolare per De Ketelaere, mentre a formare il tandem offensivo dovrebbero essere nuovamente De Kuyffer e Cambler. Per il Bologna di Emanuele Troise è invece 4-3-3: Rabbi e Farinelli sono i due esterni d’attacco che fanno compagnia alla prima punta Nivokazi, a centrocampo la regia di capitan Mazza sarà accompagnata da due mezzali come Koutsoupias e Stanzani che hanno una spiccata propensione offensiva e che aumenteranno le potenzialità felsinee. Kastrati e Visconti giocheranno come laterali bassi, a protezione del portiere Fantoni dovrebbero invece agire, ancora una volta, i due centrali difensivi che saranno Cassandro e Busi.

QUOTE E PRONOSTICO

