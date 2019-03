Diretta Genoa Parma/ Streaming video Rai: 1^ semifinale Torneo di Viareggio Cup 2019

Genoa Parma, diretta dall’arbitro Marchetti, è la partita in programma oggi lunedi 25 marzo 2019 allo Stadio Necchi Balloni di Forte dei Marmi: fischio d’inizio atteso per le ore 14,00 per la prima semifinale del Torneo di Viareggio 2019. Si entra quindi ormai nel momento clou di questa intensissima edizione della Coppa Carnevale: la diretta tra Genoa e Parma mette infatti in palio il primo biglietto per la finalissima del 27 marzo, dove si troverà la vincente della seconda semifinale tra Bologna e Bruges. Capiamo quindi bene come il clima sia davvero elettrico e l’esito del match affatto scontato, considerando pure lo stato di forma dei due club. Non dimentichiamo infatti che se il Genoa ha avuto la meglio sul Berekum Chelsea solo ai rigori, è stata invece nettissima la vittoria del Parma con il risultato di 4-1 ai danni della Fiorentina, finalista nella precedente edizione del torneo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Bologna è disponibile sulla televisione di stato, e dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti: il canale cui riferirsi è Rai Sport +, al numero 57 del telecomando mentre in assenza di un televisore potrete seguire questa semifinale visitando il sito www.raiplay.it e, usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, avvalervi del servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL MATCH

PROBABILI FORMAZIONI GENOA PARMA

Per la diretta tra Genoa e Parma, prima semifinale della Viareggio cup, è assai probabile che Sabatini si affidi in gran misura agli 11 scesi in campo già ai quarti di finale contro il Berekum Chelsea, benchè certo ormai la stanchezza cominci a farsi sentire sulle gambe. Ecco quindi che nel 4-4-2 il tecnico dei grifoncini punterà ancora su Raccichini tra i pali con in difesa dal primo minuto la coppia centrale Zanoli-Nije: toccherà allora a Piccardo e Tiago Goncalves agire dal primo minuto sulle fasce esterne. Per la mediana si candidano poi alla maglia da titolare Masini e Da Cunha, ma saranno Karic e Celonise ad agire sulle fasce esterne. Maglie confermare invece in attacco con Ventola e Bianchi titolari dal primo minuto. Per la probabile formazione del Parma, il tecnico Catalano dovrebbe far conto del 4-4-2 come modulo di partenza, dove saranno ancora una volta Colley e Davitti i titolari in attacco. Per la mediana si vogliono poi mettere in luce Montipò e D’Aiola al centro del reparto e il duo Camara-Tardivo ai lati. Maglie confermate anche in difesa con Bane e Vecchi usati sulle fasce e il duo Di Maggio-Monti adibito al centro, davanti al numero 1 Corvi.



