Diretta Italia Croazia U21/ Streaming video Rai: altra amichevole per gli Azzurrini

Italia Croazia U21, in programma alle ore 18:30 di lunedì 25 marzo, è la seconda amichevole che gli Azzurrini giocano in questi giorni dedicati alle nazionali. Lo stadio è il Benito Stirpe di Frosinone, l’appuntamento è particolarmente interessante perché giocheremo contro una nazionale che sarà presente agli Europei della prossima estate, e dunque questa sfida rappresenta un test “reale” tanto quello dello scorso giovedì. Allora l’Under 21 di Gigi Di Biagio ha pareggiato senza reti contro l’Austria, ma ha dimostrato di essere già in palla: tante occasioni da gol e una partita comandata sul piano del gioco e del ritmo, anche se poi i nostri avversari hanno avuto le loro occasioni per vincere. Gli Azzurrini naturalmente hanno come grande obiettivo quello di vincere gli Europei: la fase finale si disputa proprio in Italia ed è chiaro che la nostra nazionale sia vista come una delle forti candidate al titolo. Ora però bisogna passare attraverso queste amichevoli di di avvicinamento al grande torneo; vediamo allora, mentre aspettiamo la diretta di Italia Croazia U21, in che modo i due Commissari Tecnici intendono schierare le loro nazionali sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni della sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Croazia U21 è disponibile sulla televisione di stato, e dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti: il canale cui riferirsi è Rai Due – disponibile anche in alta definizione – mentre in assenza di un televisore potrete seguire questa amichevole visitando il sito www.raiplay.it e, usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, avvalervi del servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA CROAZIA U21

E’ difficile capire se per Italia Croazia U21 Di Biagio intenderà far giocare gli stessi di giovedì, così da creare una formazione tipo già pronta per gli Europei, o vorrà ruotare i suoi effettivi. Scegliendo la seconda opzione, ci aspettiamo Meret tra i pali con una difesa nella quale Alessandro Bastoni fa coppia centrale con Romagna, mentre sugli esterni agiscono Adjapong e Depaoli. A centrocampo potremmo vedere la regia di Tonali, un predestinato secondo molti, con al fianco Valzania già impiegato per uno spezzone nell’ultima amichevole; sugli esterni potrebbero essere confermati Murgia e Orsolini ma attenzione a Parigini, che se la gioca per un posto da titolare anche e soprattutto nel corso degli Europei. Possibile poi che Cutrone abbia ancora una maglia nel tandem offensivo; c’è un ballottaggio aperto per la seconda posizione da centravanti, qui se la giocano in particolar modo Vido e Federico Bonazzoli con quest’ultimo che contro l’Austria ha fatto molto bene, e dunque potrebbe anche essere confermato almeno dal primo minuto.



