Diretta Juve Stabia Rieti/ Streaming video e tv: riprende la marcia della capolista?

Juve Stabia Rieti sarà diretta dal signor Riccardo Annaloro e, alle ore 20:45 di lunedì 25 marzo, è il posticipo che chiude il programma della 32^ giornata nel girone C della Serie C 2018-2019. Reduce dalla prima sconfitta in campionato, arrivata a Catania, la capolista vuole riprendere la marcia verso una promozione diretta che non è mai stata in discussione e che anche adesso è assolutamente probabile, contando che i punti di vantaggio sul Trapani sono 5 (si conta già il 3-0 a tavolino di Matera) e che la sfida diretta di inizio aprile sarà giocata in casa, all’interno di un calendario che è abbordabile per le Vespe. Certo adesso la squadra di Fabio Caserta dovrà dimostrare di essersi ripresa dal punto di vista mentale, perchè si trova in una situazione del tutto nuova e cioè quella di dover ripartire dopo una sconfitta; il Rieti può essere l’avversario giusto per tornare al successo, perchè i laziali lottano per salvarsi e si giocano la possibilità di uscire dai playout con il Bisceglie. Rieti che ha fatto bene nelle ultime due partite casalinghe, entrambe vinte e l’ultima addirittura contro il Catanzaro. In generale, nelle ultime dieci sono arrivati 14 punti: ottimo bottino, e bisogna ancora recuperare la partita di Siracusa. Vediamo ora in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco del Romeo Menti, mentre aspettiamo la diretta di Juve Stabia Rieti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA RIETI

Caserta dovrà affrontare Juve Stabia Rieti senza il suo bomber: Paponi è squalificato e quindi a dirigere le operazioni in attacco dovrebbe essere El Ouazni, che giocherà come prima punta con il supporto di Canotto e Torromino (favoriti su Di Roberto ed Elia) mentre a centrocampo Mastalli va a caccia di una maglia che dovrà sfilare a uno tra Calò e Vicente, schierati nella cerniera che dovrà fungere da supporto alla difesa. Battitore libero Carlini che gioca in qualità di trequartista, poi Melara e Germoni come terzini in un reparto completato dai centrali Troest e Marzorati, che si dispongono a protezione di Branduani. Ezio Capuano dovrebbe confermare il Rieti di domenica scorsa: davanti a Marcone giocano Mattia, Delli Carri e Gigli mentre i due laterali, che sono Brumat e Zanchi, si dispongono sulla linea dei centrocampisti con Alessandro Marchi che dà ordine alla manovra supportato da due mezzali che ancora una volta dovrebbero essere Carpani e Venancio. A formare la coppia offensiva saranno invece Gondo e Tommasone: l’ivoriano resta il miglior marcatore della squadra ma ha segnato un solo gol nelle ultime nove giornate.

QUOTE E PRONOSTICO

La capolista è nettamente favorita in Juve Stabia Rieti, secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: è davvero ampia la distanza tra il segno 1 per la vittoria delle Vespe (1,38 volte la somma giocata) e l’eventualità del successo esterno identificata dal segno 2, che vi farebbe guadagnare una cifra pari a 8,25 volte quanto messo sul piatto. Con il pareggio, ipotesi che come sempre è regolata dal segno X, la vostra vincita corrisponderebbe a 4,25 volte la puntata con questo bookmaker.



