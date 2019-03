Diretta Miami Open 2019/ Cecchinato Goffin streaming video e tv, orario (tennis)

Nuove sfide ci attendono al Miami Open 2019 nella giornata di lunedì 25 marzo (i match del singolare iniziano alle ore 17:00 di casa nostra) si completa il tabellone del terzo turno maschile mentre iniziano già gli ottavi femminili. Un solo italiano in campo: Marco Cecchinato deve ancora fare il suo esordio nel torneo Master 1000, perché dopo aver goduto del bye al primo turno si è trovato qualificato al terzo grazie al forfait di Damir Dzumhur. La sua corsa inizia oggi contro un avversario che gli porta bei ricordi: David Goffin infatti era stato battuto dal palermitano negli ottavi del Roland Garros dello scorso anno, una delle grandi imprese di un giocatore che da quel momento ha sempre fatto parte del seeding nei tornei importanti anche se non è più riuscito a ripetere quei risultati. Cecchinato, lo diciamo subito, potrebbe avere un ottavo non complicatissimo: il suo potenziale avversario uscirà dalla sfida tra Frances Tiafoe e David Ferrer, che vuole regalarsi un ultimo giro di giostra e intanto ha eliminato la testa di serie numero 2 Alexander Zverev. Non ci saranno invece italiane nel tabellone femminile, per la diretta del Miami Open 2019: era presente solo Camila Giorgi, eliminata al secondo turno che per lei era il primo impegno qui all’Hard Rock Stadium.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

L’appuntamento con la diretta tv del Miami Open 2019 è con due emittenti: il torneo maschile sarà trasmesso in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare che potranno seguirlo su Sy Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport Arena (canale numero 204) usufruendo dell’applicazione Sky Go per attivare – su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone – la diretta streaming video. Il torneo femminile invece è sulla web-tv federale, al numero 64 del televisore (o anche al 224 del bouquet Sky); in questo caso la diretta streaming video è disponibile visitando il sito www.supertennis.tv. Ricordiamo anche che il portale ufficiale del Miami Open è www.miamiopen.com; i corrispettivi account sui social network, consultabili gratuitamente, sono facebook.com/MiamiOpenTennis e, su Twitter, @miamiopen.

MIAMI OPEN 2019: LE ALTRE PARTITE

Nella diretta del Miami Open 2019 ritroviamo Roger Federer: lo svizzero, battuto in finale a Indian Wells, va a caccia del titolo numero 101 della carriera e si troverà a giocare contro Filip Krajinovic, che nel turno precedente ha eliminato Stan Wawrinka cancellando quello che sarebbe stato un altro derby rossocrociato. Giocherà anche Kevin Anderson, che allo scorso Wimbledon aveva centrato una rimonta pazzesca proprio contro il Re: dopo il forfait nel deserto della California, il sudafricano sfida Joao Sousa che può essere un avversario insidioso su questi campi, e agli ottavi potrebbe incrociare Grigor Dimitrov. Occhio alla bella sfida tra giovani che oppone Denis Shapovalov al russo Andrey Rublev, arrivato dalle qualificazioni e capace di far fuori Marin Cilic; nel tabellone femminile due sfide molto interessanti, ovvero quella tra Ashleigh Barty e Kiki Bertens e quella tra Petra Kvitova – che dopo l’eliminazione di Naomi Osaka è la favorita per arrivare in finale nella parte alta del tabellone – e Caroline Garcia che sembra aver ritrovato i colpi dei giorni migliori. Sarà però in campo anche la campionessa di Indian Wells: ancora una volta Bianca Andreescu ha battuto Angelique Kerber in tre set, e ora se la vedrà con l’estone Anett Kontaveit che è testa di serie numero 21 del tabellone.



