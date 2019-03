Diretta Montenegro Inghilterra/ Streaming video e tv: quote, inglesi favoriti

Montenegro Inghilterra, diretta dall’arbitro bielorusso Aleksei Kulbakov, è la partita in programma oggi lunedì 25 marzo al Podgorica City Stadium di Podgorica: fischio d’inizio fissato per le ore 20,45 nella seconda giornata della fase a gironi delle qualificazioni agli Europei 2020. La nazione del ct Southgate torna quindi in campo questa sera per il gruppo A con il dichiarato obbiettivo di accaparrarsi i tre punti messi in palio in per questa diretta tra Montenegro Inghilterra, scontro per la vetta della classifica. Con pur un solo match alle spalle per la competizione ecco che ci si prospetta già una partita di grande importanza dall’esito non così scontato. Benchè l’Inghilterra abbia fatto benissimo contro la Repubblica ceca pochi giorni fa vincendo per 5-0 e i montenegrini abbiano realizzato solo il pari contro la Bulgaria non possiamo dare alla Tre leoni il favore completo del pronostico: si prospetta infatti una partita ben dura questa sera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Montenegro Inghilterra, che non verrà trasmessa nel nostro Paese; dunque non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire la partita, ma riferendovi al sito ufficiale www.uefa.com e ai relativi account, presenti sui social network, potrete avere accesso alle informazioni utili sulla sfida di Podgorica valida per le qualificazioni agli Europei 2020.

PROBABILI FORMAZIONI MONTENEGRO INGHILTERRA

Per la diretta tra Montenegro e Inghilterra è possibile che il ct padrone di casa a Podgorica, ovvero Tumbajkovic, non voglia mescolare troppo le carte rispetto allo schieramento visto in campo conto la Bulgaria pochi giorni fa e che di fatto si è comportato abbastanza bene. Ecco quindi il 4-4-2 per la probabile formazione del Montenegro, con Petkovic, sicuro tra i pali. Di fronte al numero 1 del Lorient poi troveranno spazio dal primo minuto Tomasevic e Simic al centro, mentre toccherà al duo Stojkovic-Marusic completare ai lati il reparto. Per la mediana si fanno avanti Vukcevic e Ivanic per il centro mentre nelle corsie di reparto sia Vesovic che Jankovic, potrebbero anche entrare in ballottaggio con Jovovic e Boljevic, nel caso in cui il ct voglia dare un atteggiamento più offensivo allo schieramento. Per le due punte d’attacco ecco poi dal primo minuto Mugosa e Deqiraj, pur con Djordjevic a disposizione. Sarà invece 4-3-3 il modulo di partenza di Southgate e della sua Inghilterra, con Pickford naturalmente posto tra i pali anche in questa trasferta a Podgorica. In difesa si giocano le loro carte dal primo minuto Keane e Maguire, con il duo Rose-Walker ai lati esterni del reparto arretrato. In mediana spazio a uno tra Dier e Barkley in cabina di regia, con Alli e Henderson ai lati. Maglie più che confermate poi in attacco con il trittico Sterling-Keane-Sancho, benché certo siano possibili dalla panchina soluzioni differenti.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè come abbiamo detto la diretta tra Montenegro e Inghilterra si annuncia come una partita tosta per Southgate, le quote assegnano alla Tre leoni il successo nel pronostico. Se consideriamo le quotazioni date dalla snai per 1×2 vediamo che il successo montenegrino è stato fissato a 8,50, contro il più basso 1,38 degli inglesi, mentre il pareggio è stato quotato a 4,50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA