Diretta Portogallo Serbia/ Streaming video e tv: sfida bollente a Lisbona

Portogallo Serbia, diretta dall’arbitro polacco Szymon Marciniak è la partita in programma oggi lunedi 25 marzo all’Estadio da Luz di Lisbona: fischio d’inizio fissato per le ore 20,45 nella seconda giornata delle qualificazioni agli Europei 2020. Cristiano Ronaldo e compagni tornano in campo per il secondo appuntamento del girone B: la diretta tra Portogallo e Serbia diventa quindi un’occasione unica per i lusitani per vendicare il pareggio a reti bianche ottenuto contro l’Ucraina pochi giorni fa e risalire quindi anche la classifica. C’è poi molta attesa per la formazione serba che fa oggi il suo esordio nella competizione: la squadra di Mister Krstajic però settima scorsa non è rimasta inattiva ma ha mostrato grande valore nel match amichevole contro la Germania, dove si è pareggiato per 1-1. Sarà quindi una sfida davvero bollente quella che avrà luogo questa sera a Lisbona.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Portogallo Serbia, che non verrà trasmessa nel nostro Paese; dunque non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire la partita, ma riferendovi al sito ufficiale www.uefa.com e ai relativi account, presenti sui social network, potrete avere accesso alle informazioni utili sulla sfida di Lisbona valida per le qualificazioni agli Europei 2020.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO SERBIA

Per le probabili formazioni di Portogallo Serbia, è possibile che Santos voglia confermare gli 11 che sono scesi in campo contro l’Ucraina e che quindi avranno voglia di vendicare la prestazione opaca messa in campo nella prima giornata delle qualificazioni agli Europei 2020. Sarà in ogni caso il 4-1-4-1 il modulo preferito dal commissario tecnico che tra i pali si affiderà nuovamente a Rui Patricio. In difesa le maglie dei titolari andranno a Dias e Pepe al centro e al duo Guerreiro-Camncelo ai lati esterni. A fare da collante tra i due reparti vedremo poi in campo dal primo minuto Neves: di fronte il giocatore del Wolverhamtpons si troverà la coppia centrale Moutinho-Carvalho, oltre a Cristiano Ronaldo e Silva ai lati. Toccherà infine a Andrè Silva, bomber del Siviglia fare da prima punta. Saranno poi ben interessanti le mosse del ct Krstaijc, che ha disposizione uno spogliatoio che non ha nulla da invidiare a quello lusitano, con tanti giovani in grande stato di forma. Considerando pure il 4-2-3-1 come modulo di partenza della formazione serba ecco che sarà sempre Dimitrovic ad agire tra i pali dal primo minuto. In difesa quindi ci sarà spazio per Milenkovic e Veljikovic al centro mentre toccherà al duo Rukavina-Bogosavac agire ai lati del reparto. In mediana spazio al duo quindi composto da Maksimovic e Sasa Lukic, con Lijajic atteso sulla tre quarti. Maglie confermate poi in attacco con il trittico Gacinovic-Lovic e Zivkovic: attenzione però perché pure in attacco si potrebbero accendere ballottaggi davvero interessanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè la diretta tra Portogallo e Serbia si annuncia come una partita ben tosta, complice il fattore campo, il pronostico pare tutto a favore dei lusitani. Se consideriamo le quote della snai vediamo che nell’1×2 il successo dei portoghesi è stato dato a 1,60, contro il più elevato 5,75 fissato per i serbi: il parteggio ha meritato la quota di 3,80.



