Diretta Svizzera Italia U20/ Streaming video e tv, orario (Elite League)

Svizzera Italia U20, in diretta dal Kleinfeld Stadium di Kriens, si gioca alle ore 19.00 di questa sera, lunedì 25 marzo: si tratta della partita valida per la settima e ultima giornata della Under 20 Elite League, conosciuta anche come Torneo 8 Nazioni. La manifestazione mette a confronto otto nazionali di questa categoria Under 20 e non è un torneo ufficiale Uefa; infatti, si disputano campionati europei a livello Under 19 e Under 21, l’Under 20 invece ha i Mondiali, principale torneo iridato giovanile. Il Torneo 8 Nazioni è iniziato lo scorso settembre e si concluderà proprio stasera. Giovedì scorso gli azzurrini di Paolo Nicolato hanno perso a Busto Arsizio contro la Repubblica Ceca e la situazione è decisamente negativa perché dopo sei partite la nostra nazionale ha ottenuto appena 4 punti e occupa la sesta posizione a pari merito proprio con la Svizzera e un punto sopra la Polonia fanalino di coda, dunque l’unico obiettivo rimasto è chiudere nel migliore modo possibile, scongiurando il rischio dell’ultimo posto. Queste partite sono comunque importanti per l’esperienza dunque, aspettando la diretta di Svizzera Italia U20, vediamo tutte le notizie utili sulla partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Svizzera Italia U20, che non verrà trasmessa nel nostro Paese; per questo motivo non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire questa partita, ma per tutte le informazioni utili potrete consultare gli account ufficiali che la nostra federazione mette a disposizione sui social network. In particolare consigliamo di visitare il profilo Twitter, che trovate all’indirizzo @Vivo_Azzurro.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA ITALIA U20

Parlando delle probabili formazioni di Svizzera Italia U20, dobbiamo sottolineare che giovedì il commissario tecnico Paolo Nicolato ha effettuato ben otto sostituzioni nel corso della partita contro la Repubblica Ceca, mandando di conseguenza in campo un totale di diciannove giocatori. Ci si può aspettare che qualcosa di simile avvenga anche questa sera in Svizzera, con l’obiettivo di dare spazio a quanti più giocatori possibile sulla strada del Mondiale Under 20 che sarà naturalmente il grande obiettivo finale di questo gruppo – il torneo iridato si svolgerà dal 23 maggio al 15 giugno in Polonia. Possiamo ad esempio evidenziare che a Busto Arsizio era stato molto positivo l’innesto nella ripresa di Domenico Alberico, tra i migliori in campo, che di conseguenza oggi potrebbe trovare spazio fin dal primo minuto. Attenzione anche al portiere: Cerofolini non è certo stato impeccabile sul gol vittoria della Repubblica Ceca, oggi ci sarà per lui un’occasione di riscatto?



© RIPRODUZIONE RISERVATA