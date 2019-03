Infortunio Cristiano Ronaldo/ Ultime notizie stiramento CR7: salta Juventus Ajax?

Infortunio Cristiano Ronaldo in nazionale: CR7 è stato costretto ad abbandonare il rettangolo verde di gioco al minuto 31 della gara tra il Portogallo e la Serbia. L’attaccante della Juventus pare essersi procurato un problema muscolare, uno stiramento, dopo uno scatto sulla corsia ha chiesto il cambio interrompendo lo scatto e gettandosi a terra toccandosi la coscia. Un ko che merita ulteriori approfondimenti, anche se c’è un particolare a far sorridere e cioè il fatto che dopo il cambio con Pizzi è tornato camminando sulle sue gambe in panchina senza più zoppicare. La speranza della Juventus è che il calciatore si sia fermato in tempo, evitando che si possa pensare per lui a un lungo stop. Di certo però non è una buona notizia per i bianconeri, impegnati soprattutto in una Champions League dove il portoghese ha dimostrato al momento giusto di essere decisivo. Ulteriori notizie su questo problema fisico dovrebbero arrivare nelle prossime ore quando si saprà l’entità dell’infortunio.

Infortunio Cristiano Ronaldo, come sta? Ecco perché la Juventus può comunque sorridere

L‘infortunio di Cristiano Ronaldo ha gettato per un attimo nel panico i tifosi della Juventus che dopo lo straordinario 3-0 all’Atletico Madrid hanno tornato a guardare la Champions League come un obiettivo concreto. Non sappiamo l’entità del problema del portoghese, ma c’è comunque da guardare il lato positivo delle cose. Intanto la Juventus con 15 punti sul Napoli in Serie A e dieci partite da giocare non deve preoccuparsi della vittoria di uno scudetto per il quale ormai manca solo la matematica. In Champions League non si può assolutamente sottovalutare l’Ajax, ma sembra comunque questo un appuntamento alla portata anche di una squadra che ha comunque giocatori molto importanti in rosa. L’andata delle eventuali semifinali della competizione si disputeranno alla fine di aprile quando Cr7 difficilmente starà ancora fuori per un problema muscolare. Sono solo ipotesi, ma la Juventus incrocia le dita e spera dopo che aveva sfangato la squalifica però Ronaldo potrebbe stare fuori comunque almeno ai quarti.

