Italia, Gravina (Figc): “Kean mi ricorda Balotelli”/ “Ma spero sia diverso…”

Gabriele Gravina non potrebbe essere più soddisfatto dell’esordio dell’Italia di Mancini nelle qualificazioni di Euro 2020. Il presidente della Figc, intervenuto a Radio anch’io Sport su Rai Radio 1, ha dichiarato:”E’ stato un week-end positivo per il calcio italiano, una bellissima sequenza di fotogrammi che danno energia e testimoniano una crescita di entusiasmo attorno al mondo del calcio. E’ quello che ci eravamo proposti. La Nazionale? Ci sono di solito dei cicli, di evoluzioni diverse ma oggi c’è anche tantissima convinzione nel pensare alla politica dei giovani”. Menzione speciale per Moise Kean:”Kean è un ragazzo straordinario, con potenzialità tecniche incredibili. Però ha ragione Mancini quando dice che deve ancora lavorare tantissimo perché ha margini di miglioramento. Si è inserito benissimo nel gruppo, è un ragazzo molto attento e curioso e quando dice di imparare molto da Cristiano Ronaldo si dimostra un ragazzo molto capace di saper essere attento al momento della crescita. Mi ricorda un calciatore che con me ha esordito col Castel di Sangro, Mario Balotelli. L’auspicio è che sia leggermente più dedito all’attività di crescita personale, per evitare dei parallelismi che possono portare a forme di critiche nei confronti di questo ragazzo”.

GRAVINA APRE A VIALLI

Gabriele Gravina nel corso del suo intervento sulle frequenze di Rai Radio 1 ha parlato anche di una bella iniziativa che vedrà protagonisti adam e Rami, i due ragazzini che con le loro telefonate ai carabinieri hanno salvato i compagni di classe dal bus dirottato e incendiato a San Donato Milanese. I due sono stati infatti invitati ad assistere ad una partita della Nazionale:”Sarà per noi un grandissimo piacere. Hanno dimostrato così tanto coraggio da essere dei piccoli eroi ed è giusto siano vicino a noi per una testimonianza importante. Lo faremo sicuramente”. Si continua a lavorare poi per fare di Gianluca Vialli il nuovo capo-delegazione, così da ricomporre la coppia blucerchiata con il Mancio:”Vialli continua a coltivare questa sua disponibilità, che non è venuta meno e anzi si rafforza giorno dopo giorno. Sta riflettendo nel trovare i giusti equilibri tra la sua vita privata, gli impegni professionali e il nuovo incarico. Ho dettagliato una serie di impegni che potrebbero coinvolgerlo come capo delegazione, sta riflettendo ma il suo interesse è ancora molto vivo”.

