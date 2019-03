Probabili formazioni Italia Croazia U21/ Ampio turnover per Di Biagio? (amichevole)

Analizziamo le probabili formazioni di Italia Croazia U21: la partita amichevole si gioca al Benito Stirpe di Frosinone, con calcio d’inizio alle ore 18:30 di lunedì 25 marzo. La nazionale azzurra affronta un’altra sfida in preparazione agli Europei di categoria, che tra qualche mese giocherà in casa; giovedì scorso i ragazzi di Gigi Di Biagio hanno pareggiato senza gol contro l’Austria, ma hanno comunque giocato una partita autoritaria lasciando intendere che il cammino di avvicinamento al grande appuntamento procede in maniera positiva. Bisognerà riscattare la delusione di due anni fa – eliminazione in semifinale – e provare a tornare sul tetto d’Europa; i nostri avversari hanno pareggiato lo scorso novembre contro la Francia e saranno presenti agli Europei. Vediamo ora in che modo i due Commissari Tecnici potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco di Frosinone tra qualche ora, andando ad analizzare nel dettaglio le probabili formazioni di Italia Croazia U21.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA CROAZIA U21

LE SCELTE DI DI BIAGIO

Per Italia Croazia U21, ipotizziamo che Gigi Di Biagio voglia vedere all’opera un’altra squadra rispetto a quella che ha pareggiato a Trieste: dunque, in porta dovrebbe andare Meret che sarà protetto da due difensori centrali come Bastoni e Romagna, mentre sugli esterni difensivi la possibilità che Adjapong e Depaoli siano titolari è ampia, anche se Calabria e Giuseppe Pezzella rimangono virtualmente i favoriti per le due maglie nel lungo periodo. A centrocampo potrebbe essere confermato Murgia, che sarebbe uno dei due esterni; dall’altra parte potrebbe avere un posto Parigini che lo contende ad Orsolini, mentre in mezzo scalpitano Valzania e Tonali che, già entrati giovedì scorso per uno spezzone, in questa occasione potrebbero e dovrebbero partire titolari. Nel reparto offensivo la certezza di questa Under 21 rimane Cutrone: l’attaccante del Milan allora può viaggiare verso la conferma anche per questa amichevole, mentre c’è la possibilità che Federico Bonazzoli lasci la sua maglia a Vido in una staffetta che potrebbe continuare agli Europei.

I DUBBI DI GRACAN

Nenad Gracan dovrebbe affrontare Italia Croazia U21 con un 4-3-3, dunque modulo speculare a quello degli Azzurrini: in porta va Grbic, poi una difesa schierata in linea con Pongracic e Katic che si posizionano in zona centrale mentre Uremovic e Mamic saranno i due laterali che ovviamente percorreranno tutta la fascia, andando a dare una mano ai centrocampisti con le loro sovrapposizioni. In mezzo, Sunjic è il mediano che si occupa della regia; ai suoi lati agiranno Ivanusec e Nikola Moro che sono dunque le due mezzali adibite anche all’aumento della pericolosità offensiva, nel tridente invece attenzione soprattutto ad Halilovic che parte largo sulla destra, dall’altra parte ci sarà Bradaric mentre la prima punta dovrebbe essere Brekalo, capocannoniere della sua nazionale nelle qualificazioni agli Europei di categoria e favorito su Jakolis per iniziare questa partita dello Stirpe.

IL TABELLINO

ITALIA U21 (4-3-3): Meret; Adjapong, A. Bastoni, Romagna, Depaoli; Murgia, Valzania, Tonali, Parigini; Vido, Cutrone

Allenatore: Luigi Di Biagio

CROAZIA U21 (4-1-4-1): Grbic; Uremovic, Pongracic, Katic, Mamic; Ivanusec, Sunjic, N. Moro; Halilovic, Brekalo, D. Bradaric

Allenatore: Nenad Gracan



