Probabili formazioni Italia Lichtenstein/ Diretta tv, Mancini pensa a qualche cambio

Studiamo le probabili formazioni di Italia Lichtenstein: la partita si gioca alle ore 20:45 di martedì 26 marzo presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, ed è valida per la seconda giornata nel gruppo J delle qualificazioni agli Europei 2020. Dopo il positivo esordio con vittoria sulla Finlandia, Roberto Mancini spera di proseguire la sua corsa verso la vittoria del girone e affronta una trasferta che sulla carta è poco impegnativa, anche se la nazionale del piccolo Paese è cresciuta nel corso degli anni; ci aspettiamo comunque una vittoria per confermarci a punteggio pieno, in più il CT potrebbe anche cambiare qualcosa rispetto agli undici che hanno iniziato la partita di Udine. Vediamolo nel dettaglio, analizzando le scelte dei due allenatori alla vigilia di questa sfida e nell’analisi approfondita delle probabili formazioni di Italia Lichtenstein.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come tutte le partite della nostra nazionale, anche la diretta tv di Italia Lichtenstein può essere seguita su Rai Uno: il canale della televisione di stato è disponibile in chiaro per tutti e la partita della nazionale sarà trasmessa anche sul sito www.raiplay.t, dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone potrete avvalervi del servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA LICHTENSTEIN

I DUBBI DI MANCINI

Nel corso della sua esperienza da CT Roberto Mancini non ha mai cambiato molto, e dunque anche in Lichtenstein Italia dovremmo vedere una nazionale molto simile a quella di sabato sera. Davanti a Gigio Donnarumma si prepara Alessio Romagnoli, che può prendere il posto di Chiellini affiancando Bonucci; a destra scelta obbligata con Spinazzola perchè si è fermato anche Piccini, a sinistra dovrebbe giocare nuovamente Biraghi mentre a centrocampo uno tra Barella e Verratti potrebbe riposare dando campo a Sensi, ma in realtà dovrebbero essere ancora loro due ad agire da mezzali affiancando Jorginho, che sarà piazzato in cabina di regia. Nel tridente offensivo possibile avvicendamento tra Moise Kean, che ha trovato il primo gol con la nazionale maggiore, ed El Shaarawy: sulla carta Mancini potrebbe cambiare entrambi gli esterni dando campo anche a Politano – che si piazzerebbe a destra – ma questo rimane da vedere, mentre sembra certo che sarà ancora una volta Immobile a occuparsi del ruolo di riferimento offensivo.

LE SCELTE DI KOLVIDSSON

Per Lichteinstein Italia, Helgi Kolvidsson dovrebbe puntare ancora sul 4-1-4-1 che tutto sommato non ha fatto brutta figura contro la Grecia: possibile che le scelte dei giocatori siano le stesse, e allora vedremo Benjamin Buchel in porta con una linea difensiva nella quale Wolfinger e Goppel sono i due terzin mentre in mezzo alla linea agiscono Rechstelner e Kaufmann. A centrocampo c’è la qualità di Wieser che fa un passo indietro rispetto agli altri e si posiziona come perno centrale a protezione della difesa; davanti a lui capitan Polverino e Martin Buchel giostreranno da mediani con la possibilità di creare gioco ma soprattutto dovendo stare attenti alle iniziative degli Azzurri, l’aiuto arriverà dagli esterni che saranno Hasler e Salanovic. La prima punta invece dovrebbe nuovamente essere Gubser, anche se Noah Frick – un trequartista di ruolo – potrebbe avere una maglia come attaccante di movimento.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Spinazzola, Bonucci, A. Romagnoli, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Immobile, El Shaarawy

Allenatore: Roberto Mancini

LICHTENSTEIN (4-1-4-1): B. Buchel; Wolfinger, Rechstelner, Kaufmann, Goppel; Wieser; Hasler, Polverino, Mart. Buchel, Salanovic; Gubser

Allenatore: Helgi Kolvidsson



