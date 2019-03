Video/ Catanzaro Sicula Leonzio (3-0): highlights e gol della partita (Serie C)

Il Catanzaro torna al successo dopo una inusuale striscia di ben tre KO consecutivi e lo fa, davanti al pubblico amico del “Nicola Ceravolo”, per 3-0 al cospetto di una Sicula Leonzio punita oltre misura per quello che aveva fatto vedere per circa un’ora di gioco. Infatti come si vede nel video di Catanzaro Sicula leonzio, nel corso del primo tempo i ragazzi di Auteri hanno mostrato di soffrire la compattezza difensiva dei bianconeri allenati da Vincenzo Torrente, rischiando addirittura dopo pochi secondi: ad ogni modo pian piano i calabresi hanno cominciato a mettere la testa fuori e vanno vicini al vantaggio se non fosse per un clamoroso errore di Casoli a porta vuota (successivo alla traversa di Iuliano); sull’altro versante è Squillace a impegnare la difesa di casa. Tutt’altra musica nella ripresa con Fischnaller che sale in cattedra anche se la svolta del match arriva al minuto 48 quando Aquilanti commette fallo da espulsione fermando irregolarmente Bianchimano: e dopo soli 5’ di superiorità numerica i giallorossi passano con un colpo di testa di Signorini su corner. Da lì è un monologo ininterrotto (anche se De Rossi ha per i bianconeri una ottima palla per un clamoroso 1-1), con Fischnaller che prima fa da uomo assist anche per il neo entrato D’Ursi (76’) e poi si mette in proprio per il tris che chiude la schifa (80’). Con questi tre punti il Catanzaro ritrova il sorriso e sale a 54 punti mentre la Sicula Leonzio resta ferma a quota 39 e vede allontanarsi forse anche ai play-off.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match che ha visto il Catanzaro tornare al successo con un rotondo (ma sofferto almeno per un’ora) 3-0 ai danni della Sicula Leonzio, è di opposto segno la lettura della sfida da parte dei protagonisti in sala stampa. Gaetano Auteri, tecnico dei giallorossi, ha spiegato i motivi del 4-4-2 di partenza: “Purtroppo ci sono numerose assenze per infortunio, e quindi visto che siamo un po’ corti ho voluto giocare davanti con le due punte: poi la partita di oggi è stata equilibrata e se gli avversari non accettano il confronto le gare sono queste” si è lamentato il mister calabrese che poi si toglie qualche sassolino dalla scarpa chiedendosi se la sua squadra non abbia abituato troppo bene il pubblico. “Nella ripresa con l’uomo in più diventa più facile, ma anche Fischnaller sta ritrovando la condizione, mentre Bianchimano ha grandi qualità anche se a volte si prende delle pause fisiologiche” ha concluso Auteri che si è detto deluso dal poco pubblico presente, pur apprezzando i tifosi che sono stati presenti sugli spalti del “Ceravolo”. Per quanto riguarda i siciliani non ha parlato subito il tecnico Vincenzo Torrente ma il direttore sportivo, Davide Mignemi: “Oggi ci sentiamo defraudati come anche mercoledì a Potenza dove ci hanno tolto due punti” attacca ai microfoni il ds che ammette di non voler certo togliere nulla al Catanzaro ma contesta l’episodio che ha deciso la partita, vale a dire l’espulsione di Aquilanti. “Il fallo non è suo ma di Bianchimano e senza quell’episodio la gara sarebbe stata diversa, poi magari l’avremmo persa comunque…” continua Mignemi che chiede rispetto dalla classe arbitrale giudicata scadente e “non all’altezza di un campionato professionistico”.

