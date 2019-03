Video/ Fermana Vis Pesaro (0-0): gli highlights della partita (Serie C)

Finisce in parità e a reti bianche il derby tutto marchigiano della Serie C tra Fermana e Vis Pesaro: lo 0-0 maturato al termine di 90’ tutto sommato giocati a buon ritmo ma con poca voglia di vincere da parte di entrambe allo stadio “Bruno Recchioni” è il risultato più giusto anche se un punto a testa serve poco in questo momento della stagione alle compagini guidate da Flavio Destro e Leonardo Colucci. La prima frazione di gioco tra i gialloblu padroni di casa e i biancorossi vede meglio messi in campo gli ospiti che però non approfittano dei canarini troppo attendisti: e così poco prima del ritorno negli spogliatoi la beffa viene evitata per poco dato che il gol di Lupoli viene annullato per fuori gioco, vanificando una delle poche sortite offensive fermane. Nella ripresa il leitmotiv non cambia poi di molto anche se va sottolineata l’ottima prova delle due retroguardie dato che è pure merito loro se le porte difese da Marcantogni e Tomei restano inviolate: tuttavia sulla lunga distanza l’undici di Destro si fa preferire, pur non sfruttando alcun calci piazzati da ottima posizione ma la copertina è tutta per il numero uno biancorosso Tomei che al 78’ salva capra e cavoli su un gran colpo di testa di Comotto che sarebbe valso l’1-0 per la Fermana. Con questo punto i gialloblu salgono a quota 44, pur non dando un decisivo colpo al torneo in chiave play-off, mentre la Vis Pesaro conquista il 36esimo punto della stagione aggiunge un altro mattoncino, anche se un po’ piccolo, al suo progetto-salvezza.

LE DICHIARAZIONI

Al termine di un derby marchigiano avaro di gol ma non certo di emozioni, i tecnici di Fermana e Vis Pesaro hanno analizzato in sala stampa lo 0-0 maturato sul terreno di gioco del “Bruno Recchioni”. Per Flavio Destro, allenatore dei canarini padroni di casa, l’avversario si è mostrato quello preventivato alla vigilia, ovvero reduce da un periodo non facile e pronto a chiudere ogni spazio: “Noi abbiamo rischiato poco e ci siamo fatti vivi in un paio di situazioni su palla da fermo” ha spiegato il mister dei gialloblu, ammettendo di aver avuto qualche problema di formazione ma ricordando che i sostituti che sono scesi in campo hanno fatto ampiamente la loro parte. “Il gol annullato? Negli spogliatoi i ragazzi mi hanno detto che era buono, ma sinceramente dovrei rivedere il tutto: ma se così fosse vuol dire che siamo proprio sfortunati contro di loro dato che all’andata da questo punto di vista abbiamo pagato pegno con la rete che era stata annullata a Comotto…” ha concluso il padre di Mattia Destro con un pizzico di malizia. Per quanto riguarda il versante biancorosso, anche Leonardo Colucci ha preso con filosofia il pareggio arrivato in trasferta: “I 95’ di questa sfida ci dicono che si è trattato di un derby senza grosse emozioni, poi nelle gare che cominciano a pesare sulla classifica spesso lo spettacolo va in secondo piano e oggi è stato così” ha ricordato l’allenatore della Vis Pesaro. E sul terreno di gioco di Fermo, spesso criticato anche da altre squadre, Colucci ha detto la sua: “Il campo non deve essere mai un alibi, ci si adatta al luogo che si trova davanti” ha concluso, ricordando che gli errori gravi nei gesti tecnici spesso non dipendono dal manto erboso e che a volte vengono commessi pure in categorie superiori e su terreni di gioco migliori della media.

Ecco il video di Fermana Vis Pesaro, con le azioni salienti del match.





© RIPRODUZIONE RISERVATA