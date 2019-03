Video/ Gubbio Renate (0-0) highlights della partita (Serie C)

Gubbio e Renate non si fanno male e impattano per 0-0 al termine del match in programma allo stadio “Pietro Barbetti”: la sfida tra gli uomini di Giuseppe Galderisi e quelli allenati da Aimo Diana metteva di fronte due formazioni invischiate nella lotta per non retrocedere e va detto che qualcosina per cercare una vittoria dal peso specifico notevole si è vista in campo. Come si vede nel video di Gubbio Renate, nel primo tempo a venire fuori meglio sono stati i nerazzurri ospiti che sfruttano la passività degli umbri e vanno due volte vicini al vantaggio: dal canto loro i rossoblu sprecano invece malamente una buona chance con Chinellato al minuto 35. Nella ripresa il canovaccio non cambia poi di molto ma il cronometro che scorre e le fisiologiche perdite di tempo dovute alle sostituzioni spezzettano ancora di più il ritmo di gara: i brianzoli tengono il campo con autorità ma poi ad avere le due più grandi occasioni per vincere, senza tanti meriti, la partita è il Gubbio. Infatti, prima è il neo entrato Campagnacci a divorarsi l’1-0 al 70’, graziando Cincilla, poi è lo stesso estremo difensore dei nerazzurri a salvare la sua squadra al 90esimo, poco prima dell’extra time, con una spettacolare parata su una mezza rovesciata di Plescia, strozzando così l’urlo in gola al pubblico di casa. Col punto conquistato, il Gubbio sale così a quota 36 punti mantenendo di fatto tre lunghezze di distanza proprio rispetto al Renate anche se, tenendo conto pure degli altri risultati di giornata, è un pari che sa di occasione persa per due formazioni che non riescono ad allontanarsi dalla zona retrocessione.

LE DICHIARAZIONI

Nel post match di Gubbio-Renate, i tecnici Giuseppe Galderisi e Aimo Diana si sono presentati come di consueto in sala stampa per commentare lo 0-0 maturato nel corso dei 90 minuti e che certamente non lascia pienamente soddisfatti. Sul versante rossoblu, l’allenatore ha ammesso candidamente che non era il pareggio il risultato che ci si auspicava alla vigilia: “Per noi è stata una settimana molto difficile, specie dopo i due pareggi in cui meritavamo qualcosa di più e i quattro schiaffoni presi dalla Giana: oggi avevamo preparato la gara con attenzione ma abbiamo sbaglia troppo” ha spiegato il mistero rossoblu. “Quando non puoi vincere comunque è meglio non perdere: volevamo giocare corto ma alla fine ci siamo rifugiati nel lancio lungo, la cosa più semplice: ora comunque vogliamo rimetterci in sesto e migliorare per questo finale di stagione” ha concluso Galderisi che ha anche spiegato il motivo della sostituzione di Casiraghi, acciaccato, con Campagnacci che non è stata apprezzata dal pubblico. In casa Renate, invece, Aimo Diana fa notare come i suoi ragazzi hanno sì rischiato qualcosina ma “giocando a calcio più dell’avversario” anche se ammette come una grande prestazione sarebbe stata vanificata se Cincilla non avesse compiuto nel finale un miracolo su Pescia. “Domenica avremo un altro scontro diretto con il Teramo ma vogliamo proseguire con queste prestazioni, sperando però di recuperare qualche giocatore”.

Ecco il video di Gubbio Renate, con le azioni salienti del match.





© RIPRODUZIONE RISERVATA