Video/ Potenza Bisceglie (1-0): highlights e gol della partita (Serie C)

Il Potenza vince di misura soffrendo anche più del previsto contro il Bisceglie grazie al gol messo a segno da Ricci nel corso del primo tempo. La prima emozione è arrivata al 10’ quando Lescano ha tentato un tiro dal limite dell’area che è uscito di non molto fuori dallo specchio. I padroni di casa continuano ad attaccare e, dopo aver sfiorato il gol con Guaita che al 25’ ha calciato dal limite dell’area appena fuori dallo specchio ma tre minuti più tardi, al 28’ è arrivato il gol: cross di Coccia per il colpo di testa di Franca, la respinta di Vassallo è però finita tra i piedi di Ricci che ha insaccato il comodo tap-in. La reazione degli ospiti si concretizza già al 33’ quando a provarci è Markic quando il numero 5 ha tentato un tiro che Ioime è riuscito a bloccare in due tempi. La pressione dei padroni di casa non diminuisce e al 43’ hanno sfiorato il raddoppio quando Giosa ha centrato in pieno il palo a Vassallo ampiamente battuto.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si apre subito con un brivido quando al 47’ ancora una volta Franca ha tentato un colpo di testa che è uscito di non molto fuori dallo specchio. Al 51’ mister Vanoli decide di effettuare il primo cambio mandando in campo Starita al posto di Bangu; al 53’ anche mister Raffaele decide di cambiare inserendo Coppol al posto di Dettori. Gli ospiti però ci credono e provano ad attaccare come al 67’ quando Mastrilli ha tentato un colpo di testa che è stato respinto dal palo a Ioime ampiamente battuto. Il Bisceglie ci crede e continua a spingere sfiorando il pari nel finale, all’88’ quando Giron ha tentato una potente conclusione che l’attento Ioime è riuscito a bloccare in due tempi, regalando così questi preziosi tre punti al Potenza.

Ecco il video di Potenza Bisceglie, con le azioni salienti del match.





