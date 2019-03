Video/ Sudtirol-Vicenza (2-2): highlights e gol della partita (Serie C, 32^ giornata)

Video Sudtirol-Vicenza 2-2: highlights e gol della partita valevole per la 32^ giornata di Serie C girone C. Tra le mura amiche del Druso di Bolzano i tirolesi costringono al pari gli ospiti che dopo essersi portati sul 2 a 0 non sono riusciti a gestire il doppio vantaggio e si sono fatti raggiungere dai padroni di casa che hanno così evitato un imbarazzante KO interno davanti al loro pubblico. Tanti rimpianti per i lanerossi che nel primo tempo avevano trovato la via del gol con l’incornata vincente di Mantovani sugli sviluppi di un calcio d’angolo, e poi a inizio ripresa avevano raddoppiato con Guerra, dando l’impressione di aver archiviato la pratica con largo anticipo. Invece, nel giro di appena tre minuti, gli uomini di Colella staccano la spina e la compagine di Zanetti ne approfitta per rimettersi in carreggiata e pareggiare i conti con Romero e Lunetta che restituiscono un po’ di entusiasmo al pubblico del Druso. Che nel recupero, a tempo praticamente scaduto, ha rischiato di assistere alla più classica delle beffe con Curcio che in zona Cesarini manca l’appuntamento con il 3-2 proprio a pochi istanti dal triplice fischio. Alla luce di come sono andate le cose, quindi, i tifosi e i giocatori del Sudtirol non possono proprio lamentarsi, anche se questo risultato rallenta la corsa degli altoatesini ai piani alti della classifica perdono leggermente contatto dalle prime posizioni della classifica. Il Vicenza resta in nona posizione, sempre in zona play-off, ma le speranze di bypassare i preliminari sono sempre più ridotte al lumicino.

LE DICHIARAZIONI

Nella zona mista del Druso di Bolzano, l’allenatore del Vicenza, Giovanni Colella, non le ha mandate a dire: “Basta essere così pessimisti! Se continuiamo a vedere sempre il lato negativo delle cose non ne usciamo più, tanto vale andare direttamente in ferie! Ho intenzione di vendere cara la pelle fino al termine della stagione, e ribadisco che uscire da qui con un punto in tasca è un ottimo risultato, anche se eravamo avanti di due gol e ci siamo fatti raggiungere. Mi assumo completamente la responsabilità di quanto accaduto dopo il 2-0, ammetto che potevamo gestire meglio la situazione ma mi è davvero piaciuto vedere i ragazzi giocarsela umilmente ma a viso aperto, su un campo difficile dove tutte le squadre hanno più o meno faticato”.





