Video/ Triestina Sambenedettese (4-0): highlights e gol della partita (Serie C)

Triestina-Sambenedettese termina con il risultato di 4-0. Prima di raccontare quanto accaduto in campo, andiamo a dare uno sguardo alle formazioni iniziali delle due squadre. La Triestina opta per il 3-5-2, con Costantino e Granoche attaccanti; Bariti e Procaccio sono le due ali di centrocampo. Modulo speculare anche per la Sambenedettese, che si affida ai gol di Stanco e Di Massimo; Bove in cabina di regia assiueme a Ilari e Gelonese. Pronti, via. La Triestina parte forte e prova a prendere in mano le redini del match. Al 7′ prima palla gol per i locali: Bariti raccoglie una corta respinta e carica una conclusione velenosa dal limite. Pallone fuori di non molto. La Sambenedettese fatica moltissimo a superare la metà campo e non riesce a costruire una manovra degna di nota. I ritmi restano alti ma non si registrano, almeno per il momento, ulteriori occasioni. Al 29′ Triestina vicina al gol con Maracchi: tiro del centrocampista e pronta risposta di Sala. Un minuto più tardi altra chance per i giuliani, questa volta con Frascatore che colpisce al volo una sponda di Costantino. La sfera termina di un soffio sopra la traversa. Al 38′ ancora il terzino protagonista: la sua punizione viene bloccata da Sala. Al 43′ ancora Triestina all’attacco: Gelonese scivola e concede il via libera a Costantino che perde però l’attimo per calciare.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo il trend non cambia ed è sempre la Triestina a fare la partita. Al 53′ squillo di Granoche che manca il bersaglio da zolla invitante. Al 56′ ecco il vantaggio dei locali con il solito Granoche: traversone perfetto per il tuffo vincente del Diablo, che batte Sala e fa esplodere il Nereo Rocco. Al 64′ la Triestina trova il raddoppio al termine di un’azione pregevole: Procaccio appoggia per Petrella che a sua volta vede e premia l’inserimento di Costantino. L’attaccante supera Sala in uscita. La Sambenedettese, dopo aver subito due reti, va in bambola e perde completamente la bussola. Al 69′ Petrella cala il tris: Granoche vede e serve il compagno, che non sbaglia a porta di fatto sguarnita. Al 73′ la Samb ha un sussulto con Calderini ma il suo pallonetto è impreciso. Al 75′ Granoche chiude i conti trovando la sua doppietta personale: El Diablo elude con una finta un avversario e batte Sala con un tiro a giro. Vittoria convincente per i locali; giornata no per gli ospiti.

Ecco il video di Triestina Sambenedettese, con le azioni del match più importanti.





