Diretta Busto Arsizio Alba Blaj/ Streaming video DAZN: Farfalle vicine alla Coppa Cev

Busto Arsizio Alba Blaj, diretta dall’arbitro Marie Catharine Boulanger, è la partita di volley femminile in programma oggi martedi 26 marzo 2019 al Pala Yamamay di Busto Arsizio: fischio d’inizio fissato per le ore 20,30 in terra lombarda. Con la diretta Busto Arsizio Alba Blaj di questa sera termina anche la stagione 2018-2010 della Cev cup, il secondo torneo per club del continente e le Farfalle di Mencarelli sono pronte ad agguantare la coppa, che sarebbe la terza della loro storia sul continente. Le biancorosse sono più che concentrate su questo appuntamento e forti del sostegno del pubblico di casa difficilmente mancheranno l’obbiettivo. Busto Arsizio inoltre è di ritorno dall’ottimo 3-0 fissato nella partita di andata della finale di Cev cup: sarà quindi ben difficile per la squadra rumena poter strappare il trofeo questa sera.

DIRETTA TV E INFO STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta Busto Arsizio Alba Blaj non sarà trasmessa in tv, ma sarà possibile seguire il match di volley femminile in diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per questa finale. Per assistere a questa partita bisognerà dunque avvalersi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per la diretta streaming video. Eventualmente sarà possibile collegare il dispositivo ad un televisore tramite Chromecast, o anche sfruttare la connessione a internet di una smart tv per installarvi direttamente l’applicazione DAZN.

DIRETTA BUSTO ARSIZIO ALBA BLAJ, COME ARRIVANO I DUE CLUB

Come annunciato prima le farfalle di Mencarelli sono a un passo dalla coppa: forti del 3-0 nettissimo ottenuto in Romania pochi giorni fa le biancorosse sono le favorite al trionfo in questa finale di Cev cup, ma certo dovranno pure fare grande attenzione alle avversarie, che non avranno nulla da perdere oggi a Busto Arsizio. Sebbene le ragazze di Mister Zakoc siano ben temibili anche ontane da casa, il tabellone parla chiaro: l’Alba Blaj dovrebbe non solo vincere questa finale di ritorno con il risultatao di 3-0 ma pure trionfare al Golden set per potre strappare il trofeo a Busto Arsizio, a cui invece basterebbero du parziali vinti per sollevare la coppa. In ogni caso ci attende un match davvero brillante: non scordiamo che le rumene approdano al match forte pure del 3-0 segnato in campionato solo pochi giorni fa a spese del CSM Bucurestim e al momento lottano nella prima serie nazionale con il primo posto e un tabellino impressionante che conta di ben 15 successi e un solo KO in 16 giornate regolari.



