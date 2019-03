Diretta Entella Lucchese/ Streaming video e tv: si recupera nel girone A (Serie C)

Entella Lucchese, partita che sarà diretta dal signor Andrea Colombo, si gioca alle ore 20:30 di martedì 26 marzo: è valida come recupero dell’ottava giornata nel girone A del campionato di Serie C 2018-2019. Ormai i liguri si sono messi in pari con il loro calendario: dopo questa partita rimane quella di Piacenza che potrebbe essere determinante per la promozione diretta. Anche per questo motivo Roberto Boscaglia spera di chiudere i conti: la sua squadra non ha segnato nelle ultime tre partite e ha leggermente frenato la corsa pur riuscendo a ottenere tre 0-0 consecutivi, per contro non subisce reti 522 minuti e si trova a +3 sui lupi rispetto ai quali ha giocato una gara in meno. La Serie C diretta dunque è sempre più vicina, e lo sarebbe ancor più battendo una Lucchese che, fortemente penalizzata, spera ancora di sorpassare una o due squadre e prendersi la salvezza senza passare dai playout, e ha ottenuto una bellissima vittoria contro la Pro Patria con la quale sembra essersi lanciata verso un finale di stagione positivo. Vediamo allora in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco di Chiavari, nell’analisi dettagliata delle probabili formazioni di Entella Lucchese.

In Entella Lucchese Boscaglia punta sul consueto 4-3-1-2, con Simone Icardi che punta ad una maglia sulla mezzala al fianco di Paolucci. Anche Ardizzone se la gioca con Nizzetto, mentre Iocolano deve vincere la concorrenza di Di Cosmo per fare il trequartista a supporto di Dany Mota e Matteo Mancosu; per il resto dovrebbe cambiare poco, nel senso che in difesa vedremo ancora Belli e Crialese sugli esterni, in porta ci sarà Paroni mentre a comandare il reparto sarà Pellizzer, al fianco del quale dovrebbe esserci uno tra Chiosa e Ivan De Santis. Nel 3-5-2 della Lucchese spazio a Santovito, Madrigali e Martinelli davanti al portiere Falcone; gli esterni che agiranno sulla linea dei centrocampisti saranno Provenzano e Zanini – autore di una doppietta sabato scorso – poi Lombardo a impostare la manovra con due mezzali che potrebbero essere Bernardini e Greselin. Davanti punta ad una maglia da titolare De Feo, ma è forte la concorrenza di Isufaj e Di Nardo per affiancare Bortolussi che appare certo del posto.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Entella Lucchese ci dicono che la squadra di casa è favorita in maniera netta: il segno 1 che identifica il successo interno dei liguri vale infatti 1,40 volte la cifra che deciderete di mettere sul piatto, mentre siamo ad una vincita corrispondente a 4,25 volte la somma giocata per il pareggio (regolato dal segno X) e a un guadagno pari a 7,25 volte l’ammontare della puntata per il segno 2, che come sempre identifica la vittoria della formazione in trasferta.



