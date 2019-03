Diretta Malta Spagna/ Streaming video e tv: vittoria scontata per le Furie Rosse?

Malta Spagna viene diretta dallo scozzese Andrew Dallas, e si gioca presso il National Stadium di Ta’ Qali: siamo nella seconda giornata del gruppo F per le qualificazioni agli Europei 2020, una sfida che naturalmente appare già decisa in partenza ma che, incredibilmente, avrà il suo calcio d’inizio con le due nazionali che condividono (insieme alla Svezia) il primo posto nella classifica. Le Furie Rosse infatti hanno battuto la Norvegia a Valencia, iniziando bene il loro percorso verso la fase finale del torneo anche se non dominando come ci avevano abituati in passato; il risultato a sorpresa riguarda soprattutto Malta, che è stata capace di battere le Far Oer e mettere così la prima vittoria in cascina. Che il successo possa anche restare l’ultimo di questo girone è abbastanza contemplato, ma nel frattempo la piccola nazionale si è tolta un’enorme soddisfazione e adesso può affrontare la corazzata iberica con molta più fiducia; andiamo allora a vedere in che modo le due nazionali potrebbero disporsi sul terreno di gioco di Ta’ Qali, leggendo le probabili formazioni mentre aspettiamo che la diretta di Malta Spagna prenda il via.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Malta Spagna, che non verrà trasmessa nel nostro Paese; non sarà possibile nemmeno seguire la partita in diretta streaming video, e allora per tutte le informazioni utili su questa sfida potrete consultare il sito ufficiale della UEFA che trovate all’indirizzo www.uefa.com, oltre naturalmente ai profili ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI MALTA SPAGNA

Ray Farrugia dovrà rinunciare ad Agius per Malta Spagna: il difensore centrale è squalificato, ne prende il posto Zach Muscat che, piazzandosi al fianco di Caruana, rappresenterà l’unica modifica nel 4-3-3 che per il resto prevede Bonello in porta e due terzini come Borg (a segno su rigore sabato scorso) e Mbong. A centrocampo ci sarà la fase di impostazione da parte di Guillaumier, con due mezzali ai suoi lati che dovrebbero essere Fenech e Rowen Muscat; nel tridente offensivo capitan Mifsud è ovviamente la prima punta, sugli esterni agiranno Corbalan e Nwoko. La Spagna può cambiare molto rispetto al Mestalla: Sergio Ramos e Inigo Martinez faranno ancora coppia al centro della difesa con De Gea in porta, sugli esterni però possono giocare Sergi Roberto e Gayà (o Bernat) con un centrocampo nel quale Saul Niguez e Ceballos – o Parejo – possono rappresentare le mezzali schierati ai lati di Rodri, pronto a prendersi la regia e la maglia al posto di Sergio Busquets. Davanti, l’attaccante può essere anche Jaime Mata; o lui o Morata, i laterali nel tridente invece dovrebbero essere Rodrigo e Asensio ma occhio a Muniain, come a Canales che potrebbe anche giocare come mezzala d’assalto.

QUOTE E PRONOSTICO

Malta Spagna è una partita ovviamente scontata nel pronostico: bisogna puntare sul segno 1 per il colpo enorme con l’agenzia di scommesse Snai, un’eventualità che vi farebbe guadagnare addirittura 70,00 volte l’ammontare della puntata. La vincita per il pareggio (segno X) rientra maggiormente nell’ordinario anche se vale 18,00 volte la cifra messa sul piatto, con la vittoria esterna della Spagna, regolata dal segno 2, andreste a guadagnare un corrispettivo di appena 1,01 volte quanto investito con questo bookmaker.



