Diretta Repubblica Ceca Brasile/ Streaming video tv: rivoluzione verdeoro?

Repubblica Ceca Brasile è un’amichevole internazionale in programma martedì 26 marzo alle ore 20:45. Una sfida molto interessante tra due nazionali che sicuramente stanno attraversando periodi e sfide diverse, ma che allo stesso modo puntano a rialzare la testa dopo qualche difficoltà di troppo. La Seleçao per esempio, al netto dell’ultimo pareggio contro Panama, deve riscattare l’eliminazione ai quarti dei Mondiali e provare a tornare quel punto di riferimento che è sempre stata per il calcio internazionale. I cechi invece hanno appena iniziato le qualificazioni agli Europei 2020: purtroppo lo scorso venerdì hanno subito una ripassata a Wembley incassando cinque reti dall’Inghilterra, e hanno di fatto iniziato a capire che la strada per tornare una delle potenze nel Vecchio Continente sarà lunga e non necessariamente priva di dolore. Andiamo ora a valutare, mentre aspettiamo il calcio d’inizio di Repubblica Ceca Brasile, in che modo le due nazionali intendono disporsi sul terreno di gioco del Sinobo Stadium, analizzando in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di questa amichevole.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile la diretta tv di Repubblica Ceca Brasile: l’amichevole non sarà trasmessa nemmeno in diretta streaming video, e allora per avere informazioni utili sulle due nazionali che si affrontano oggi potrete avvalervi delle pagine che le federazioni mettono a disposizione sui social network, consultabili gratuitamente. Nello specifico consigliamo di visitare i profili Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA BRASILE

Alla ricerca dell’assetto migliore, per Repubblica Ceca Brasile Jaroslav Silhavy potrebbe cambiare molto rispetto alla batosta di Wembley: Pavlenka può cedere il posto a Kolar tra i pali, in difesa Coufal e Novak saranno i terzini con una coppia centrale che potrebbe essere formata da Suchy e Kudela. I due di centrocampo invece possono essere Frydek e Kral; davanti a loro agiranno i trequartisti, Masopust e Zmrhal si candidano per avere le due maglie sugli esterni mentre alle spalle del centravanti potrebbe agire Dockal. Schick, titolare nelle qualificazioni, può andare in panchina: uno tra Vydra e Skoda è pronto a prenderne il posto. Per quanto riguarda invece il Brasile, sarà 4-3-3 ma Tite può cambiare dopo il pareggio contro Panama: Alisson pronto a giocare in porta, Marquinhos e Thiago Silva comporranno la coppia centrale mentre sugli esterni difensivi possono agire Danilo e Alex Sandro. Casemiro sarà sempre il perno davanti alla difesa, occasione per Fabinho e Allan di completare la linea mediana con un tridente nel quale anche Felipe Anderson può avere una opportunità, eventualmente anche il giovane David Neres con Gabriel Jesus che dovrebbe rappresentare il riferimento per tutti.



