Pagelle/ Italia Liechtenstein: i voti (qualificazioni Europei 2020 – primo tempo)

Ecco le pagelle di Italia Liechtenstein per il primo tempo: è 4-0 a favore degli Azzurri nella prima frazione della partita valida per le qualificazioni agli Europei 2020. I gol portano la firma di Stefano Sensi, Marco Verratti (6,5) e Fabio Quagliarella (6,5) che diventa il marcatore più anziano nella storia della nostra nazionale e spezza un digiuno durato quasi dieci anni. Italia autoritaria fin dai primi minuti: con Politano (6) e Spinazzola (7) che corrono lungo le corsie laterali l’azione azzurra è tambureggiante, Sensi giganteggia in mezzo al campo e nelle retrovie Bonucci (6) e Alessio Romagnoli (6) danno fiducia a un Gianluca Mancini (6,5) che non mostra timori reverenziali. Dopo il colpo di testa vincente di Sensi, l’Italia trova il raddoppio con un tiro di Verratti sul secondo palo al termine di un’azione caparbia; il tris lo firma Quagliarella su calcio di rigore, tutta l’Italia gioca bene con Kean (6,5) che prova a strappare creando superiorità numerica e sembra di fatto avere in mano le chiavi dell’attacco (nel finale di primo tempo centra anche la traversa), mentre Sirigu (sv) è inoperoso. Dalla rete di Quagliarella la partita diventa una sorta di allenamento, ma c’è ancora il tempo di un altro rigore: Jorginho lascia anche questo a Quagliarella, che non sbaglia per la doppietta personale.

PAGELLE ITALIA LIECHTENSTEIN: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO ITALIA 6,5: considerato l’avversario, la prestazione è buona ma non si può considerare eccellente. Se non altro vengono confermati i progressi nel ciclo di Roberto Mancini, tutti danno il loro contributo e gli automatismi sembrano già essere stati trovati, soprattutto in certe zone del campo. MIGLIORE ITALIA: SENSI 7 Aveva già iniziato con piglio autoritario calandosi nel ruolo che è di Barella: il gol è una perla che conferma la sua prestazione, si prende il centrocampo e il suo voto non è più alto perché sbaglia due gol che apparivano semplici. PEGGIORE ITALIA: JORGINHO 5,5 Non il solito regista cui siamo abituati: leggermente impreciso e poco nel vivo della manovra, sembra lasciare lo scettro a Sensi e Verratti e si accontenta di giochicchiare senza mai accendere la luce. Potrebbe essere lui il primo cambio di Mancini, staremo a vedere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA