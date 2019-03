Probabili formazioni Italia Lichtenstein/ Quote, si scaldano Sensi e Quagliarella

Presentiamo le probabili formazioni di Italia Lichtenstein: la partita valida per le qualificazioni agli Europei 2020 (gruppo J) si gioca a Parma con calcio d’inizio alle ore 20:45 di martedì 26 marzo. Per gli Azzurri, che hanno esordito bene battendo la Finlandia, si tratta di una sfida sulla carta assolutamente abbordabile: c’è troppa differenza tra il gruppo allestito da Roberto Mancini e un Lichtenstein che ha comunque mostrato una certa crescita nel corso della Nations League, ma che non ha altre speranze se non quella di evitare l’ultimo posto in classifica arrivando davanti all’Armenia. Il piccolo Paese ha perso in casa contro la Grecia nella sua prima partita; ora va in cerca di riscatto sapendo comunque che la sfida alla nostra Nazionale farà facilmente registrare una sconfitta. Visto l’avversario, Roberto Mancini dovrebbe cambiare qualcosa rispetto a sabato: vediamolo nel dettaglio, valutando le potenziali scelte dei due Commissari Tecnici nell’analisi delle probabili formazioni di Italia Lichtenstein.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il pronostico su Italia Lichtenstein potete utilizzare le quote messe a disposizione dall’agenzia di scommesse Snai: chiaramente azzurri largamente favoriti, basta vedere che il segno 1 per la loro vittoria vale solo 1,01 e dunque con questo bookmaker vincereste 10,10 euro giocandone 10, di fatto recuperando la somma messa sul piatto senza troppo guadagno. Il colpo vero – e un flop per la nostra nazionale – sarebbe il ko interno dell’Italia: in questo caso il valore posto sul segno 2 porta in dote 75,00 volte quanto investito, mentre con il pareggio (segno X) siamo ad un valore comunque parecchio alto, ovvero 20,00 volte la cifra puntata.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA LICHTENSTEIN

I CAMBI DI MANCINI

Come detto, nelle probabili formazioni di Italia Lichtenstein dovremmo vedere dei cambi: è tornato a casa Piccini (così come El Shaarawy), e allora a destra dovrebbe agire Spinazzola che cambierà corsia rispetto al solito, con Biraghi confermato a sinistra. Al centro della difesa Alessio Romagnoli si prepara a dare il cambio a Chiellini, che deciderà insieme a Mancini se essere in campo o no; conferma per Bonucci a protezione di Gigio Donnarumma, poi un centrocampo nel quale Sensi dovrebbe dare fiato a Jorginho posizionandosi davanti alla difesa, con Barella e Verratti che invece dovrebbero essere ancora una volta le due mezzali. Possibilità per Quagliarella: l’attaccante della Sampdoria eventualmente prenderebbe il posto di Immobile, il che significa che Bernardeschi e Kean sono nuovamente favoriti per affiancare la prima punta partendo dagli esterni, anche se Politano spera di mettere in discussione le scelte del Commissario Tecnico.

LE SCELTE DI KOLVIDSSON

Italia Lichtenstein dovrebbe essere affrontata da Helgi Kolvidsson con il canonico 4-1-4-1 e lo stesso undici che ha perso contro la Grecia: in porta va allora Benjamin Buchel, davanti a lui due centrali che saranno Rechsteiner e Kaufmann con Wolfinger e Goppel che invece correranno sulle corsie esterne. A fare da schermo davanti alla difesa ci sarà Wieser, e saranno eventualmente i due centrali sulla linea della trequarti a dargli una mano scalando, e andando a formare quello che potrebbe assomigliare a un 4-3-3. Adibiti a questo compito dovrebbero nuovamente essere Polverino e Martin Buchel; i due esterni che andranno a dare una mano alla prima punta saranno Hasler e Salanovic, mentre il centravanti pare poter essere nuovamente Gubser che si gioca il posto con Noah Frick, eventualmente attaccante di maggiore movimento che darebbe meno riferimenti alla difesa dell’Italia.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Spinazzola, Bonucci, A. Romagnoli, Biraghi; Barella, Sensi, Verratti; Bernardeschi, Quagliarella, Kean

A disposizione: Sirigu, Cragno, G. Mancini, Chiellini, Zaniolo, Jorginho, Politano, Pavoletti, Immobile, Grifo

Allenatore: Roberto Mancini

LICHTENSTEIN (4-1-4-1): B. Buchel; Wolfinger, Rechsteiner, Kaufmann, Goppel; Wieser; Hasler, Polverino, Mart. Buchel, Salanovic; Gubser

A disposizione: Hobi, Majer, Yildiz, Eberle, Malin, Meier, Brandle, Sele, Kuhne, N. Frick, Ospelt

Allenatore: Helgi Kolvidsson



