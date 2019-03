Risultati qualificazioni Europei 2020/ Classifiche gironi diretta gol live (26 marzo)

I risultati delle qualificazioni agli Europei 2020 ci presentano la seconda partita della nostra nazionale: Italia Lichtenstein si gioca infatti alle ore 20:45 di martedì 26 marzo, nel gruppo J che sarà inaugurato da Armenia-Finlandia (ore 18:00) e che vedrà nel calendario anche Bosnia-Grecia, alle ore 20:45. Le partite che vedremo oggi sono otto: a parte quella di Yerevan sono tutte in prima serata, e possiamo dunque elencarne il programma. Per il gruppo D si giocano Irlanda-Georgia e Svizzera-Danimarca, per il gruppo F avremo Malta-Spagna, Norvegia-Svezia e Romania-Far Oer. Ci attende una bella giornata con queste partite: naturalmente la speranza è che gli Azzurri confermino il punteggio pieno facendo idealmente un altro passo di avvicinamento alla fase finale, ma per il momento i risultati delle qualificazioni agli Europei 2020 sono tutti da scrivere e dunque bisognerà fare attenzione a quello che succederà sui vari campi.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: LA SITUAZIONE

Come abbiamo detto, il focus sui risultati delle qualificazioni agli Europei 2020 per le partite di oggi è sullo stadio Ennio Tardini: qui l’Italia affronta un avversario sulla carta abbordabile e può sfruttare la sfida diretta di Zenica, perchè Bosnia e Grecia rappresentano le prime alternative agli azzurri nel gruppo J. Prendersi un vantaggio su entrambe le nazionali dopo due giornate sarebbe già un ottimo traguardo per il gruppo di Roberto Mancini, anche se poi bisognerà ancora giocare le partite più difficili; sia come sia l’Italia si sta ben comportando e la vittoria di sabato contro la Finlandia ha dimostrato la bontà del progetto. L’altra big in campo martedì sera è la Spagna, che ha vinto all’esordio e adesso cerca conferme: la nazionale di Luis Enrique vuole aprire un nuovo ciclo ma lo dovrà fare avendo cambiato molto rispetto al passato, alla ricerca del giusto equilibrio e per il momento ancora non del tutto convincente, come del resto lo striminzito 2-1 sulla Norvegia ha confermato. Attenzione poi alla Svizzera della vecchia conoscenza Vladimir Petkovic: a giugno giocherà la Final Four di Nations League e dunque è già sicura di un posto nei playoff delle qualificazioni, ma naturalmente vuole prendersi il pass attraverso il girone e la partita contro la Danimarca può essere determinante, considerando che l’Irlanda potrebbe rappresentare un’avversaria da prendere con le molle.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020

GRUPPO D

ore 20:45 Irlanda-Georgia

ore 20:45 Svizzera-Danimarca

CLASSIFICA: Svizzera 3, Irlanda 3, Danimarca 0, Gibilterra 0, Georgia 0

GRUPPO F

ore 20:45 Malta-Spagna

ore 20:45 Norvegia-Svezia

ore 20:45 Romania-Far Oer

CLASSIFICA: Malta 3, Spagna 3, Svezia 3, Far Oer 0, Norvegia 0, Romania 0

GRUPPO J

ore 18:00 Armenia-Finlandia

ore 20:45 Bosnia-Grecia

ore 20:45 Italia-Lichtenstein

CLASSIFICA: Grecia 3, Italia 3, Bosnia 3, Armenia 0, Finlandia 0, Lichtenstein 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA