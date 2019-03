Diretta Belgorod Monza/ Streaming video DAZN: lombardi per la Challenge Cup!

Belgorod Monza, diretta dagli arbitri Paul Herbots e Gloria Souto Jimenez è la partita di volley maschile prevista per oggi mercoledi 27 marzo 2019 allo Sports Palace Cosmos di Belgorod in Russia: fischio d’inizio previsto per le ore 17,00 secondo il fuso orario italiano, ma saranno le ore 19,00 locali. Dopo i trofei azzurri in Cev cup di ieri sera (col successo di Trento) si accende oggi la tanto attesa partita di ritorno della finale della Challenge cup 2019 maschile, ovvero la terza competizione per club del continente dove vediamo un’eccellenza italiana a giocarsi il trofeo: la diretta Belgorod Monza di questo pomeriggio si annuncia un match davvero esplosivo. Dopo tutto ne abbiamo avuto già un assaggio solo pochi giorni fa nella partita di andata disputata in Lombardia alla Candy Arena, dove i ragazzi di Mister Soli hanno trovato una vittoria al cardiopalma e meritata, ma con l’insidioso risultato di 3-2, che lascia aperto anche l’esito della finalissima in terra russa.

DIRETTA TV E INFO STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta Belgorod Monza non sarà trasmessa in tv, ma sarà possibile seguire il match di volley maschile in diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per questa finale. Per assistere a questa partita bisognerà dunque avvalersi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per la diretta streaming video. Eventualmente sarà possibile collegare il dispositivo ad un televisore tramite Chromecast, o anche sfruttare la connessione a internet di una smart tv per installarvi direttamente l’applicazione DAZN.

DIRETTA BELGOROD MONZA: COME ARRIVANO I DUE CLUB

Come è noto la posta in palio è altissima, ma non vi è affatto un favorito d’obbligo in questa diretta tra Belgorod e Monza, attesa questo pomeriggio. Se i primi hanno il favore del fattore campo, i secondi sono stati bravi a chiudere una partita complicata come era stata quella di andata, dimostrando una freddezza che sarà senza dubbio indispensabile conservare anche oggi. Il risultato del match di andata però complica non poco le cose per la formazione di Mister Soli: per sollevare il trofeo della Challenge cup Monza oggi dovrebbe vincere e anche in maniera netta, ma non sarà semplice non concedere ai russi neppure un set. Dall’altra parte la squadra del coach Kovac per strappare la coppa dovrebbe vincere, ma nel caso questo accada al tie break allora il tutto verrebbe rimesso in discussione con il golden set. La squadra lombarda però pare ben pronta e concentrata a perseguire il proprio obbiettivo: che dirà però il campo oggi?



