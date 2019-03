Diretta Bologna Genoa/ Streaming video Rai: finale Torneo di Viareggio Cup 2019

Bologna Genoa, che sarà diretta dal signor Luca Banti, è la finale del Torneo di Viareggio Cup 2019: le due squadre scendono in campo alle ore 15:00 di mercoledì 27 marzo presso lo stadio Picco di La Spezia. Abbandonato lo stadio dei Pini, l’ultimo atto della Coppa Carnevale ci consegnerà un campione che comunque vada ha già scritto il suo nome nell’albo d’oro, anche se i felsinei attendono il titolo da ben 52 anni mentre il Grifone ha festeggiato per l’ultima volta nel 2007. Per il quinto anno consecutivo inoltre avremo una finale tutta italiana; il Bologna ci è arrivato grazie alla vittoria ai calci di rigore contro il Club Brugge, che aveva già affrontato nel corso della fase a gironi, e ha dimostrato grande cinismo nei momenti importanti di questa manifestazione. Il Genoa invece ha vinto una pirotecnica semifinale eliminando il Parma, risultato finale 3-2 con sorpasso ducale e controsorpasso rossoblu, e un gol decisivo a due minuti dai rigori. Ora dunque non ci resta che metterci comodi e rimanere in attesa della diretta di Bologna Genoa; nel frattempo possiamo andare a valutare in che modo le due squadre intendono disporsi sul terreno di gioco del Picco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di questa finale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Genoa sarà trasmessa su Rai Sport e sul “gemello” Rai Sport +: questi due canali, che trovate al numero 57 e 58 del vostro televisore, hanno coperto il Torneo di Viareggio Cup 2019 proponendo due partite al giorno e vi daranno la possibilità di seguire la finale della Coppa Carnevale anche in diretta streaming video, visitando il sito www.raiplay.it con apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche l’appuntamento con i social network: le pagine ufficiali del torneo sono agli indirizzi facebook.com/ViareggioCupOfficial e, su Twitter, @CGCViareggioCup. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA GENOA

Per Bologna Genoa, nessuno dei due allenatori dovrebbe cambiare sistema di gioco: il dubbio di Emanuele Troise riguarda in particolar modo il tridente offensivo, dove Nivokazi e Stanzani cercano spazio e lo chiedono a Uhunamure e Cossalter, quest’ultimo capocannoniere della squadra e decisivo anche in semifinale. A centrocampo ci sarà come sempre la regia di Mazza; ai suoi lati dovrebbero essere schierati Militari e Koutsoupias, rispetto alla sfida di lunedì non cambierà la difesa a protezione di Fantoni e dunque al centro vedremo Cassandro e Saputo, con due terzini che dovrebbero essere Lunghi e Piccardi. Genoa in campo con un modulo speculare: davanti a Raccichini ci sono Zanoli e Raggio con una coppia di esterni bassi in Piccardo e Adamoli. In mediana Rovella si occupa della regia e dei ritmi di gioco, supportato da due interni che dovrebbero essere nuovamente Vasco da Cunha e Caric. Nel tridente offensivo i due giocatori che hanno deciso la semifinale, vale a dire Cleonise e Szabò, potrebbero essere titolari: in questo caso resterebbero fuori Tiago Gonçalves e Flavio Bianchi, mentre a destra Davide Ventola sembra avere il posto assicurato.



