Diretta Miami Open 2019/ Federer Medvedev streaming video e tv, orario (tennis)

Nuova giornata di match al Miami Open 2019: rispetto al programma del martedì bisogna ancora recuperare l’ottavo tra Roger Federer e Daniil Medvedev, posticipato a causa della pioggia. Il Re sarà in campo non prima delle ore 20:00 di casa nostra, e diventa il grande favorito per la vittoria del torneo Master 1000 dopo la clamorosa eliminazione di Novak Djokovic. Situazione già capitata a Indian Wells, dove poi lo svizzero aveva perso la finale; qui se la vede con il giovane russo ed eventualmente sfiderebbe nei quarti Kevin Anderson, con la possibilità di vendicare quell’incredibile eliminazione all’ultimo Wimbledon. Il resto del calendario di mercoledì 27 marzo, con inizio dei match alle ore 18:00, prevede due dei quarti di finale maschili, quelli nella parte alta del tabellone, e gli ultimi due Wta: da una parte del main draw abbiamo già una semifinale formata – Anett Kontaveit se la vedrà con Ashleigh Barty. Staremo dunque a vedere quello che succederà nella diretta del Miami Open 2019, di cui ora andiamo a presentare i temi principali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

L’appuntamento con la diretta tv del Miami Open 2019 è con due emittenti: il torneo maschile sarà trasmesso in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare che potranno seguirlo su Sky Sport Uno (canale 201) usufruendo dell’applicazione Sky Go per attivare – su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone – la diretta streaming video. Il torneo femminile invece è sulla web-tv federale, al numero 64 del televisore (o anche al 224 del bouquet Sky); in questo caso la diretta streaming video è disponibile visitando il sito www.supertennis.tv. Ricordiamo anche che il portale ufficiale del Miami Open è www.miamiopen.com; i corrispettivi account sui social network, consultabili gratuitamente, sono facebook.com/MiamiOpenTennis e, su Twitter, @miamiopen.

DIRETTA MIAMI OPEN 2019: LE SFIDE DEL GIORNO

E’ il momento di Roger Federer: lo svizzero al Miami Open 2019 ha la possibilità di vincere il quarto titolo, l’ultima volta in cui ci è riuscito (2017) aveva ottenuto anche il Sunshine Double che quest’anno gli sfuggirà comunque. Federer come detto deve giocare contro Daniil Medvedev, uno dei giovani ancora presenti nel tabellone: due degli altri si incrociano in serata (non prima delle due della nostra mattina) e si tratta del sempre più sorprendente canadese Felix Auger-Aliassime e di Borna Coric, già finalista a Shanghai ma anche semifinalista a Indian Wells e arrivato al Miami Open allo stesso punto dello scorso anno. L’altro quarto non vedrà la presenza di Novak Djokovic, che dopo aver dominato il primo set si è fatto rimontare da Roberto Bautista Agut: sarà quindi lo spagnolo a giocare contro il campione in carica John Isner, che a questo punto può giustamente sognare una grande doppietta in Florida. Ricordiamo che nell’altra metà del tabellone ci sarà un’interessantissima sfida tra Denis Shapovalov e Frances Tiafoe, altri due rappresentanti della NextGen che stanno facendo benissimo: uno dei due andrà in semifinale, certificando ancor più come questa nuova ondata di talento possa essere pronta a prendersi la scena.



