Diretta Monza Vicenza/ Streaming video tv: Brocchi vicino alla finale di Coppa Italia

Monza Vicenza, diretta da Zufferli, si gioca mercoledì 27 marzo 2019 alle ore 20.30 e sarà una sfida valevole come semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie C. I brianzoli partono avvantaggiati nella corsa all’accesso alla finalissima dopo aver sbancato lo stadio Menti di Vicenza, 0-1 il risultato finale del match d’andata con rete decisiva messa a segno da Marchi al 93′. Monza reduce anche da una vittoria in campionato in casa dell’Imolese per 1-3: la squadra di Brocchi ha ormai perso il treno per il primo posto in campionato, ma la serie positiva che sta vivendo sembra promettere un ruolo da protagonista sia in vista dei play off sia in questa Coppa Italia. Il Vicenza invece ha pareggiato in casa del Sudtirol dopo due sconfitte consecutive ed è in affannosa rincorsa di un posto nei play off, al momento mantenuto con 4 punti di vantaggio sul Teramo undicesimo nel girone B.

Monza Vicenza si potrà seguire in diretta tv in chiaro per tutti collegandosi sul canale numero 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia. Gli abbonati al sito elevensports.it potranno vedere la partita in diretta streaming video via internet collegandosi al sito tramite pc o smart tv, o utilizzando l’applicazione ufficiale con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Brianteo per la diretta Monza Vicenza. I padroni di casa scenderanno in campo con questo undici titolare: Sommariva; Lepore, Negro, Scaglia, Anastasio; Armellino, Palazzi, Di Paola; Lora; Brighenti e Reginaldo (mancherà lo squalificato Marchi, match winner nella sfida d’andata). Risponderà il Vicenza schierato con questo undici: Albertazzi; Davide Bianchi, Pasini, Bonetto, Stevanin; Nicolò Bianchi, Bovo, Laurenti; Curcio; Giacomelli e Arma. Non sarà della partita tra i berici Mantovani, espulso nel match d’andata.

I moduli tattici scelti dai due tecnici vedranno il 3-4-1-2 come scelta sia per il mister del Monza, Christian Brocchi, sia per il tecnico del Vicenza, Giovanni Colella. In campionato quest’anno le due squadre hanno già disputato le gare di andata e ritorno. La prima a Vicenza ha visto i berici prevalere col risultato di 3-0, lo scorso 12 febbraio il Monza ha saputo rifarsi imponendosi col punteggio di 2-0.

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono il Monza favorito per la vittoria sul Vicenza. Successo interno quotato 2.10 da Bwin, pareggio quotato 3.10 da Eurobet, mentre William Hill propone a una quota di 3.90 l’eventuale vittoria esterna. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 2.10 e l’under 2.5 quotato 1.65.



