Diretta Nanterre Virtus Bologna/ Streaming video Rai: gara-1, quarti Champions League

Nanterre Virtus Bologna si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 27 marzo, presso il Palais des Sports Maurice Thorez: è l’andata dei quarti di finale della Champions League 2018-2019 di basket, una delle coppe europee che vedono protagonista una nostra rappresentante. La formula è quella che abbiamo già imparato a conoscere in Eurocup ed Europe Cup: si giocano due partite senza una gara-3 a fare da eventuale “bella”, a decidere la qualificazione sarà la differenza canestri e dunque è anche possibile che una delle sfide termini in parità, mentre all’overtime si andrebbe solo al ritorno se appunto nel quoziente dei punti segnati risultasse uno zero. Impegno non semplice per la Segafredo, che però in campionato si è rilanciata verso la zona playoff e arriva dalla bella vittoria contro Pesaro; Sasha Djordjevic ha appena preso il timone della squadra e spera di condurla ad un titolo europeo che manca ormai da tempo. Vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Nanterre Virtus Bologna, che è attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Nanterre Virtus Bologna si potrà seguire sulla televisione di stato: è un appuntamento in chiaro per tutti sui canali Rai Sport (numero 57 del telecomando) e Rai Sport + (58), in assenza di un televisore si potrà invece avere accesso alle immagini attraverso il sito www.raiplay.it, dotandovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per la diretta streaming video. Su championsleague.basketball troverete invece tutte le informazioni utili del caso, con i corrispettivi account social presenti agli indirizzi facebook.com/BasketballCL e, su Twitter, @BasketballCL. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

RISULTATI E PRECEDENTI

Nel presentare la diretta di Nanterre Virtus Bologna dobbiamo dire che la Segafredo è arrivata a questo appuntamento superando l’ostico Le Mans: pareggio nella prima partita e poi un dominio al PalaDozza, addirittura 23 punti di margine tra sè e gli avversari. Ora un’altra francese, quel Nanterre che ha fatto fuori il Besiktas vincendo entrambe le gare e ha già fatto meglio dello scorso anno, quando si era fermato agli ottavi. Il Nanterre è una squadra che negli ultimi anni ha saputo cambiare passo non solo in patria ma anche in ambito internazionale: ha vinto il campionato e due volte la Coppa di Francia, ma soprattutto ha messo in bacheca la EuroChallenge del 2015 e la Europe Cup del 2017. Dal punto di vista dell’esperienza questa squadra può dunque avere qualcosa in più; i grandi trionfi della Virtus, che ha dominato anche e soprattutto in Eurolega, sono ormai lontani nel tempo. Riguardo gli avversari, bisognerà prestare particolare attenzione a Jeremy Senglin, miglior marcatore con 14,0 punti a partita, e alla capacità di andare a rimbalzo di Julian Gamble e Demetrius Treadwell. Tecnicamente possiamo dire che in Nanterre Virtus Bologna i transalpini, che sono terzi nel loro campionato con 15 vittorie e 8 sconfitte (alle spalle di Villeurbanne e Pau Orthez), partono leggermente favoriti ma queste due partite sono tutte da giocare, a cominciare da quella di questa sera.



