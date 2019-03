Diretta Viterbese Trapani/ Streaming video tv: le mosse di Calabro

Viterbese Trapani, diretta da D’Ascanio, si gioca mercoledì 27 marzo 2019 alle ore 20.30 e sarà una sfida valevole come semifinale di andata di Coppa Italia di Serie C. Gli etruschi si dimostrano particolarmente affezionati alla competizione, di cui hanno già raggiunto recentemente la finale persa contro l’Alessandria. Imbattuti da 6 partite ufficiali consecutive, i gialloblu hanno però sprecato un’ottima occasione per rimontare ancora in classifica, mancando la vittoria in casa contro la Vibonese nell’ultimo impegno di campionato. Ancora peggio è andata al Trapani crollato sul campo della Virtus Francavilla: 4-1 per i pugliesi e grandissima opportunità mancata per accorciare sulla Juve Stabia capolista, a sua volta frenata in casa dal Rieti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Viterbese-Trapani non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Gli abbonati al sito elevensports.it potranno vedere la partita in diretta streaming video via internet collegandosi al sito tramite pc o smart tv, o utilizzando l’applicazione ufficiale con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE TRAPANI

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Rocchi per la diretta Viterbese Trapani. I padroni di casa scenderanno in campo con questo undici titolare: Valentini; Atanasov, Rinaldi, Coda; Zerbin, Palermo, Damiani, Tsonev, Mignanelli; Vandeputte e Polidori. Risponderà il Trapani schierato con questo undici: Dini, Taugourdeau, Scognamillo, Ferretti, Aloi, Evacuo, Costa Ferreira, Mulè, Corapi, Nzola, Lomolino.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due tecnici saranno il 3-5-2 per quanto riguarda la Viterbese allenata da Antonio Calabro ed il 4-3-3 scelto per il Trapani guidato in panchina da Vincenzo Italiano. Unico precedente recente tra i due club, il match d’andata di questo campionato, 2-2 il risultato finale sempre allo stadio Rocchi di Viterbo, con doppietta di Polidori per gli etruschi e di Evacuo per i siciliani.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la Viterbese favorita per la vittoria sul Trapani. Successo interno quotato 2.25 da Bwin, pareggio quotato 3.20 da Eurobet, mentre William Hill propone a una quota di 3.65 l’eventuale vittoria esterna. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 2.10 e l’under 2.5 quotato 1.65.



