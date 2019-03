Kubrat Pulev, pugile bacia giornalista dopo match/ Video “E’ stato imbarazzante”

Il noto pugile bulgaro Kubrat Pulev, è al centro delle vicende di cronaca in queste ore, non tanto per un suo match vinto o perso, quanto per quello che è accaduto fuori dal ring. Il 37enne di Sofia, ex campione Ebu ed Ibf International di Pesi massimi, ha baciato sulle labbra una reporter che lo stava intervistando dopo un incontro. Pulev si trovava a Los Angeles, negli Stati Uniti, e aveva appena mandato a tappeto Bogdan Dinu, quando Jenny SuShe del Vegas Sports Daily, ha voluto chiedere un commento a caldo sul match allo stesso Kubrat; questi, dopo aver risposto a qualche domanda, ha preso fra le mani il volto della giornalista per poi baciarla. Un gesto che non è passato inosservato, e se ad alcuni è piaciuto per la sua genuinità, ad altri è invece apparso come un “assalto sessuale”. Pronta la replica dello stesso Kubrat, che ha cercato di zittire i polemici con tali parole: «Potreste aver visto una clip in un cui baciavo una giornalista dopo la vittoria del match di sabato sera. La giornalista è in realtà una mia amica e dopo l’intervista le ho dato un bacio. Più tardi è venuta a festeggiare con me insieme ad altri amici. Dopo il bacio, abbiamo riso, non è successo nient’altro che questo».

KUBRAT PULEV, PUGILE BACIA GIORNALISTA DOPO MATCH

Anche SuShe si è espressa sulla vicenda, non condannando il pugile ma dicendo che il bacio è stato comunque un po’ “imbarazzante e strano”. Il tutto è stato immortalato dalle telecamere presenti (il video lo trovate qui sotto), e il filmato mostra il pugile bulgaro ancora sanguinante dopo lo scontro con Bogdan a Costa Mesa, stringere e baciare la reporter. Il Vegas Sports Daily, il quotidiano per cui lavora SuShe, ha definito la stessa “vittima di un bacio indesiderato, inaspettato e non richiesto”. Inoltre è stato emesso un comunicato dallo stesso giornale, in cui si spiega che si sta indagando su quanto accaduto per avere un quadro più chiaro: «Quello che è successo alla signora SuShe – fanno sapere – è completamente ingiustificato e condividiamo il suo choc, il suo dolore, l’imbarazzo e l’indignazione generale. Vogliamo chiarire che le donne dovrebbero sentirsi sicure e a proprio agio nell’esercizio delle proprie mansioni, senza abusi, avance e molestie sul posto di lavoro». Di seguito il video di quanto accaduto

IL VIDEO DEL BACIO





