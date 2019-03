Diretta Miami Open 2019/ Federer Anderson streaming video e tv, orario (tennis)

Al Miami Open 2019 è tempo di semifinali femminili: si giocano infatti le due sfide che definiranno quella che sarà la finale del torneo Premier Mandatory. Ovviamente i match sono tutti sul centrale: si parte con Anett Kontaveit, estone classe ’95, che ha la possibilità di arrivare a ridosso della Top 10 (in ogni caso non ci entrerà) sfidando una giocatrice che ha un anno meno di lei, quella Ashleigh Barty che da giovanissima ha formato una grande coppia di doppio con la connazionale Casey Dellacqua e poi è diventata ottima singolarista. A seguire, ma non prima delle due della mattina, avremo quella che possiamo considerare una finale anticipata: Karolina Pliskova se la vede con Simona Halep, una grande rivalità tra due giocatrici molto diverse nello stile e che sono state anche in corsa per il numero 1 Wta. Oggi a potersi prendere la vetta può essere solo la rumena; da non dimenticare però che nel mezzo si giocheranno i due quarti maschili nella parte bassa del tabellone, e qui torneremo a vedere Roger Federer impegnato nella missione di vendicare la sconfitta dell’ultimo Wimbledon contro il sudafricano Kevin Anderson. In più, la grande sfida tra Denis Shapovalov e Frances Tiafoe, capofila di una nuova generazione che sta già facendo benissimo.

DIRETTA MIAMI OPEN 2019: DI NUOVO FEDERER

Roger Federer torna dunque in campo al Miami Open 2019: lo svizzero ha giocato mercoledì il suo ottavo contro Daniil Medvedev – posticipato per pioggia – e oggi se la vede come già detto con Kevin Anderson. Inevitabile tornare con la mente a quel quarto di Wimbledon: avanti 6-2 7-6 e con un match point a disposizione, il Re aveva clamorosamente perso facendosi rimontare e cadendo per 13-11 al quinto set. Una sconfitta pazzesca, l’unica subita dal sudafricano (in sei precedenti) con il quale si era vendicato qualche mese dopo nel round robin delle Atp Finals. Il ko dei Championships era stato ancora più incredibile se pensiamo che nè prima nè dopo Anderson ha mai vinto un set contro Federer; semplicemente si era trattato di una giornata irripetibile per l’attuale numero 5 del tabellone del Miami Open, e di un ampio passaggio a vuoto nel quale lo svizzero aveva perso tutte le sue certezze. Il vincente di questo match se la vedrebbe comunque con un giovanissimo: è incredibile pensare che la somma degli anni di Frances Tiafoe e Denis Shapovalov faccia 40, vale a dire solo tre unità in più rispetto all’età di Federer. Statunitense e canadese però rappresentano una generazione che ha fatto un grande salto di qualità e che, rispetto a quella che l’ha preceduta, sembra potersi giocare i grandi titoli già in giovane età. Vedremo: di sicuro per entrambi sarà un grande premio, è anche difficile pronosticare chi possa prendersi la vittoria e la semifinale del Master 1000.



