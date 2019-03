Diretta Milano Fenerbahçe/ Streaming video e tv: Olimpia, dentro o fuori (Eurolega)

Milano Fenerbahçe si gioca alle ore 20:45 di giovedì 28 marzo: siamo arrivati alla penultima giornata nella regular season di basket Eurolega 2018-2019, e la partita del Mediolanum Forum potrebbe consegnare i playoff all’Olimpia come anche allontanarla dall’obiettivo. La scorsa settimana, quella del doppio impegno, è stata sanguinosa per la squadra di Simone Pianigiani che è caduta contro il Real Madrid – pur rimanendo in partita fino all’ultimo sfiorando il colpaccio – ma soprattutto ha perso in casa contro il lanciato Panathinaikos di Rick Pitino. Un ko che ha rimesso tutto in discussione: al momento l’Olimpia rimane ottava in classifica ma deve difendere con i denti la sua posizione, perchè una vittoria dei greci e del Baskonia le impedirebbe di scalare la graduatoria e dunque si tratta virtualmente di non scendere un altro gradino. La corsa si fa sull’Olympiacos: la sconfitta che i biancorossi hanno clamorosamente subito nelle Canarie lo scorso giovedì potrebbe essere determinante per i meneghini. Attendiamo con trepidazione la diretta di Milano Fenerbahçe, una gara splendida a prescindere da tutto, e andiamo a presentarne i temi principali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE MILANO FENERBAHCE

Salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere disponibile la diretta tv di Milano Fenerbahçe: gli appassionati potranno seguire questa partita abbonandosi – qualora non l’abbiano già fatta – alla piattaforma Eurosport Player, che ancora una volta fornisce tutte le gare di Eurolega in diretta streaming video. Ricordiamo anche l’appuntamento con il sito ufficiale www.euroleague.net per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo; i rispettivi account sui social network sono facebook.com/TheEuroleague e, su Twitter, @EuroLeague.

RISULTATI E PRECEDENTI

Nel presentare la diretta di Milano Fenerbahçe bisogna dire che questa partita è importante anche per i turchi: la squadra di Zelimir Obradovic infatti guida la classifica di Eurolega ma deve ancora difendere il suo primo posto, che le consentirebbe sulla carta di avere un accoppiamento più morbido nei playoff e in ogni caso sarebbe un buon colpo a livello psicologico. Per vincere la regular season i turchi devono vincere una partita: il Cska Mosca infatti ha una gara di ritardo ma è sotto nella differenza canestri della doppia sfida diretta, mentre il Real Madrid (terzo a -4) è in vantaggio ma ha appunto anche due partite da recuperare. Ne consegue che il Fenerbahçe sarà al Mediolanum Forum per vincere e chiudere il discorso per evitare di doverlo fare all’ultima giornata, ma le motivazioni dell’Olimpia sono del tutto diverse: sarebbe un grande peccato venire eliminati dopo una regular season giocata sempre bene, purtroppo l’Eurolega nel suo nuovo formato è una competizione difficilissima e anche una sola partita può essere determinante in positivo o negativo. Dal punto di vista degli incroci sul parquet, Milano ritrova oggi Nicolò Melli che è un grande ex, e ovviamente ci sarà il ritorno in Italia di Obradovic (che ha allenato a Treviso) e Gigi Datome, ma anche di Maurizio Gherardini che è il General Manager della squadra turca dopo le sue esperienze nella NBA, e che ha vinto il premio di Executive of the Year nel 2017.



