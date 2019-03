Infortunio Lautaro Martinez/ Salta Inter Lazio: distrazione alla coscia, c’è Icardi?

L’infortunio di Lautaro Martinez crea preoccupazione in casa nerazzurra in vista di Inter Lazio, vista anche la situazione legata a Mauro Icardi. La risonanza magnetica a cui è stato sottoposto il calciatore oggi ha evidenziato una distrazione muscolare al retto femorale della coscia destra, problema che si era procurato nell’amichevole tra la sua Argentina e il Marocco. Il calciatore svolgerà un lavoro personalizzato e le sue condizioni verranno valutate la settimana prossima. Non si deve trattare di nulla di grave, ma sicuramente l’attaccante non sarà a disposizione per la gara contro la Lazio importante per la lotta verso la qualificazione in Champions League. Il buon risultato nel derby contro il Milan ha infatti rilanciato i nerazzurri che ora non possono proprio più fermarsi. Vedremo quali saranno le valutazioni che farà Luciano Spalletti in vista della gara di domenica sera che si giocherà allo Stadio San Siro di Milano.

Infortunio Lautaro Martinez, salta Inter Lazio: distrazione alla cosca, chance per Icardi?

Lautaro Martinez ha subito un infortunio che lo costringerà a saltare Inter Lazio. Come si comporterà in merito Luciano Spalletti? La soluzione più vantaggiosa sembra essere quella di vedere Mauro Icardi nel suo ruolo naturale anche se difficilmente l’argentino sarà schierato titolare. Maurito ha ricominciato ad allenarsi, ma è stato fin troppo fermo e avrà bisogno di un reintegro graduale. La sensazione è che al centro dell’attacco dal primo minuto contro la squadra di Simone Inzaghi giocherà Keita Baldé Diao giocatore di solito impiegato sull’esterna ma abile a saltare l’uomo e a giocare da punto di riferimento. Di certo però Lautaro lavorerà a lungo per cercare di recuperare il prima possibile per riconquistare un posto importante al centro dell’attacco che si era guadagnato con grande fatica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA