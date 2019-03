Video/ Bologna Genoa (7-6 dcr): highlights e gol della partita (Finale Viareggio)

Si è decisa solo ai calci di rigore la finale del Torneo di Viareggio cup 2019 tra Bologna e Genoa, ma alla fine la roulette dal dischetto ha dato ragione ai Felsinei, che tornano così al trionfo nella coppa primavera dopo ben 52 anni dall’ultimo titolo. Come si vede nel video di Bologna Genoa, la sfida come è facile immaginare è stata rovente: eppure per lunghissimo tempo gli specchi sono rimasti intatti. Si deve attendere solo il 56’ minuto perchè il risultato del tabellone si sblocchi con la rete di Bianchi, grande protagonista in positivo della partita. Quando poi tutto pareva deciso in favore dei grifoncini è arrivato Cossalter al 89’ minuto a sconvolgere il tutto: il Bologna torna in parità e si deve andare ai tempi supplementari. Anche qui però la sfida, che pure si gioca su ritmi alti pare bloccata e anzi si perde parecchio tempo per diversi infortuni: si dovrà andare ai calci di rigore per decidere del trofeo. Alla fine il rigore parato di Petrovic consegna al Bologna l’ambita coppa.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match, finale del Torneo di Viareggio cup è stato il responsabile del settore giovanile del Bologna Corazza a prendere la parola e sulle colonne del portale MondoPrimavera ha dichiarato: “C’è tanta soddisfazione, sentivamo io in prima persona ed anche i ragazzi la tensione della storia e della città. Abbiamo riaperto la bacheca, bisogna ringraziare la società per le strutture importanti che ci ha messo a disposizione e gli investimenti fatti negli ultimi anni”. Corazza ha poi aggiunto: “Questo è un progetto lungo. Tanti anni fa abbiamo deciso di aprire le porte ai ragazzi del territorio e di lavorare sul gruppo. E questa è una vittoria del gruppo. I ragazzi devono amare i colori del Bologna e capire che fanno parte di una grande società. Tanti ragazzi sono passati dalle nostre scuole calcio e gli allenatori presenti in truppa ed io in prima persona, siamo orgogliosi di questo successo. La vittoria del Viareggio Cup ci dice che siamo sulla strada giusta”.

