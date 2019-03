Video/ Monza Vicenza (1-1): highlights e gol della partita (Coppa Italia Serie C)

Termina con il risultato di 1-1 il match di ritorno di semifinale della Coppa Italia di Serie C tra Monza e Vicenza: al Brianteo nonostante il pareggio sono quindi i lombardi a festeggiare il passaggio del turno alla finale. Come si vede nel video di Monza Vicenza, la sfida che ha avuto luogo eri è stata davvero rovente, con pure parecchi interventi da parte della direzione arbitrale. Al via sono gli ospiti a disperarsi con l’autogol firmato da Bonetto al 34’, ma presto il Vicenza trova il pareggio con il bel gol di Guerra firmato al 36’. Il pareggio basta al Monza, (forte del 1-0 segnato all’andata) ma non agli avversari: il clima si scalda e prima del triplice fischio finale fioccano i cartellini rossi dati a Bianchi e Armellino. Nonostante i diversi momenti di inferiorità numerica però il tabellone del risultato non si sblocca.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match di Coppa Italia di Serie C è stato il tecnico del Monza Brocchi a presentarsi in zona mista e l’allenatore ha dichiarato: “Nonostante le difficoltà ci portiamo a casa questa finale con pieno merito. Nonostante le polemiche inutili, che non mi toccano, alimentate da Vicenza, ho sempre mantenuto la calma. Perché ho il dovere di farlo e di trasmetterlo ai miei ragazzi. Io un po’ di esperienza ce l’ho, devo trasmetterla ai miei ragazzi e alla fine ho detto che i comportamenti devono essere sempre corretti. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto e stiamo facendo, a gennaio c’è stata una rivoluzione e abbiamo completamente cambiato la squadra. Piano piano stiamo raccogliendo i frutti e non è finita qui”. Pure Colella, tecnico del Vicenza, ha dichiarato nel post partita: “Dobbiamo guardare avanti senza discutere. Secondo me questo è un buon punto di partenza per un buon finale di campionato e vediamo di conquistarci i playoff e giocarceli, dev’essere uno stimolo, secondo me le difficoltà vanno sempre tramutate in opportunità e questa sera l’hanno fatto. Sono veramente contento di allenare questi ragazzi perchè quando siamo chiamati in causa rispondiamo”.





