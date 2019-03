Video/ Viterbese Trapani (1-0): highlights e gol della partita (Coppa Italia Serie C)

La partita di andata di semifinale della Coppa Italia di Serie C tra Viterbese e Trapani, si è chiusa ieri sera con il successo per 1-0 dei padroni di casa. Come si vede nel video di Viterbese Trapani, alla formazione gialloblu sono serviti ben 87’ minuti per sbloccare la partita: è stato quindi Molinari a segnare la vittoria. Va però detto che già gli etruschi erano stati protagonisti in area: al decimo minuto del primo tempo si ricorda la rete di Polidori, poi annullata perchè il giocatore della Viterbese era stato trovato in fuorigioco. Ben poco invece si segnala per il Trapani davvero poco incisivo ieri sera lontano dal pubblico di casa. Ora i siciliani dovranno scommettere sulla rimonta nella partita di ritorno per ritrovare la finale della Coppa Italia di Serie C.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita di Coppa Italia, il tecnico della Viterbese Calabro, analizza il successo dei gialloblu in casa: “Abbiamo messo in campo la migliore formazione possibile. Sappiamo le nostre assenze e abbiamo affrontato la rosa, a mio parere, più forte del campionato. Voglio fare un applauso grande ai miei ragazzi, hanno tirato fuori una prestazione importante nella difficoltà. Non si avverte la fatica? No, invece, si vede che i ragazzi non sono brillanti. Oggi hanno vinto contro una squadra forte e che aveva riposato”. Ai microfoni poi si è presentato anche Raffaele Rubino, ds del Trapani: “Siamo dispiaciuti per aver preso gol su una leggerezza, è un peccato perché abbiamo disputato una bella partita. Anche la Viterbese ha giocato bene, forse sarebbe stato giusto uno 0-0 ma fino a quando l’arbitro non fischia le partite non si possono considerare finite. Se siamo arrivati fin qua, dobbiamo goderci il momento “.





