Chiesa, incidente d’auto a Firenze: come sta/ Fiorentina, motociclista in ospedale

Incidente stradale per Federico Chiesa a Firenze. L’attaccante della Fiorentina era alla guida di una Mini Cooper quando avrebbe urtato una moto tra piazza Puccini e via Baracca. Lo riporta Sportmediaset, spiegando che lo scontro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 marzo 2019. Sul posto sono subito accorsi 118 e polizia municipale. Il calciatore è rimasto illeso, invece ad avere la peggio è il motociclista coinvolto nell’incidente stradale: soccorso sul posto, è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Careggi in codice giallo. La polizia municipale ora sta accertando la dinamica del sinistro. Pare che i mezzi si siano affiancati, quindi si sarebbe verificato l’urto in cui lo scooterista è finito a terra. Ma non ci sono conferme, si tratta al momento di indiscrezioni. In ogni caso Federico Chiesa, rientrato infortunato dal ritiro della Nazionale, non avrebbe dovuto giocare in campionato contro il Torino nel match di domenica.

FIORENTINA, INCIDENTE D’AUTO A FIRENZE PER CHIESA

Sono poche le indiscrezioni sull’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto Federico Chiesa. Il motociclista a bordo di un mezzo 125 a seguito dell’urto con l’auto guidata dall’attaccante della Fiorentina è finito a terra. Il ferito è partito con l’ambulanza in codice rosso verso l’ospedale di Careggi, e questo particolare ha subito creato allarme, ma fortunatamente è arrivato al nosocomio fiorentino in codice giallo. L’incidente stradale sarebbe avvenuto intorno alle 17.30 dopo il ponte che collega piazza Puccini a via Baracca. La ricostruzione della dinamica dell’incidente stradale sarà importante anche per stabilire le responsabilità.

