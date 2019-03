Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 29^ giornata: Cr7 fuori dai giochi

Dopo la lunga sosta per le nazionali ecco che il primo campionato italiano torna in campo e ovviamente alla vigilia della 29^ giornata non possono mancare i nostro consigli per il Fantacalcio della serie A. Andiamo quindi vedere partita per partita quali sono in giocatori da schierare in questo fine settimana e quali invece da tenere in panchina. Cominciando dal primo anticipo tra Chievo e Cagliari, vogliamo puntare sicuro ancora una volta su Pavoletti e Joao Pedro, mentre per la partita Udinese Genoa facciamo attenzione a Fofana e l’attacco dei liguri, che potrebbe fare faville in questo fine settimana. In occasione della partita tra Juventus e Empoli facciamo attenzione all’assenza di Cristiano Ronaldo, out per infortunio muscolare rimediato con la nazionale, mentre per l’anticipo tra Sampdoria e Milan, i giocatori che consigliamo sono senza dubbio Quagliarella e Donnarumma.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE PARTITE DELLA DOMENICA

Per i nostri consigli del fantacalcio di Serie A andiamo ora a considerare pure le partite che avranno luogo solo questa domenica 31 marzo, dove si comincerà con la sfida Parma-Atalanta: qui gli uomini di copertina saranno il Papu Gomez e Zapata oltre che Ilicic. In occasione di Fiorentina-Torino ricordiamoci che Chiesa potrebbe non essere ancora a disposizione di Pioli, mentre vogliamo puntare molto su Belotti in grande stato di forma: per la sfida Frosinone-Spal sono invece pochi i giocatori consigliati ma vogliamo comunque fissare la nostra attenzione su Petagna. Facciamo poi attenzione alla partita dell’Olimpico tra Roma e Napoli dove però non saranno pochi gli uomini in dubbio in primis Insigne e Florenzi: nella sfida Bologna Sassuolo invece vogliamo consigliare in campo Palacio e Consigli. Infine per la partita di Serie A tra Inter e Lazio Spalletti potrebbe far tornare Icardi dopo la lunga assenza: in ogni caso per il turno consigliamo vivamente Luis Alberto e Immobile.

