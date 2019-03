Diretta Miami Open 2019/ Federer Shapovalov streaming video e tv, orario (tennis)

Oggi venerdì 29 marzo 2019 la diretta del Miami Open 2019 di tennis ci proporrà le due semifinali maschili del secondo torneo Atp Masters 1000 della stagione. Si comincerà già alle ore 18.00 italiane con la sfida tutta nord-americana tra lo statunitense John Isner e il canadese emergente Felix Auger-Aliassime, mentre bisognerà aspettare circa la mezzanotte italiana per vedere in campo il protagonista più atteso, cioè Roger Federer, che affronterà l’altro canadese Denis Shapovalov. Questa edizione del Miami Open verrà ricordata per i tanti problemi con la pioggia e anche per le eliminazioni anticipate di molti big: infatti in semifinale, a parte Federer, abbiamo la testa di serie numero 7 Isner, Shapovalov che era il numero 20 ed Auger-Aliassime che non era nemmeno compreso fra le 32 teste di serie del torneo in Florida che chiude il grande marzo statunitense che era cominciato ad Indian Wells.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

L’appuntamento con la diretta tv del Miami Open 2019 è con due emittenti: il torneo maschile è trasmesso in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare che potranno seguirlo su Sky Sport Arena (canale numero 204) usufruendo dell’applicazione Sky Go per attivare – su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone – la diretta streaming video. Il torneo femminile (che però oggi non prevede partite di singolare) invece è sulla web-tv federale SuperTennis, al numero 64 del televisore (o anche al 224 del bouquet Sky); in questo caso la diretta streaming video è disponibile visitando il sito www.supertennis.tv. Ricordiamo anche che il portale ufficiale del Miami Open è www.miamiopen.com; i corrispettivi account sui social network, consultabili gratuitamente, sono facebook.com/MiamiOpenTennis e, su Twitter, @miamiopen.

DIRETTA MIAMI OPEN 2019: FEDERER PROTAGONISTA

Nella diretta del Miami Open 2019 dunque il protagonista assoluto è Roger Federer, anche se naturalmente il tifo del pubblico di casa spingerà John Isner, tra l’altro detentore del titolo avendo vinto Miami nel 2018 battendo in finale Alexander Zverev. La pioggia ci ha messo lo zampino e negli ultimi giorni Federer ha dovuto affrontare un vero e proprio tour de force: l’ottavo di finale contro Daniil Medvedev è slittato a mercoledì, ieri c’è stato il quarto di finale contro Kevin Anderson e oggi il Re svizzero torna in campo per il terzo giorno consecutivo per affrontare Shapovalov. Se non altro, ieri Federer non ha avuto alcuna difficoltà nello sbarazzarsi di Anderson, dal momento che il sudafricano è stato travolto con un perentorio 6-0, 6-4, mentre il suo avversario odierno Shapovalov ha dovuto faticare certamente di più per superare lo statunitense Frances Tiafoe con il punteggio di 6-7 (5), 6-4, 6-2. Sarà l’ennesimo scontro generazionale: il canadese di origini russe nato a Tel Aviv è classe 1999, fa impressione pensare che Federer (1981) abbia debuttato nel circuito Atp l’anno precedente.



