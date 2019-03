Diretta Rally di Corsica 2019/ Wrc, streaming video: orario e percorso (29 marzo)

Il mondiale Wrc torna protagonista e lo fa in questo fine settimana per il Rally di Corsica 2019 uno degli appuntamenti più attesi di tutto il calendario. I protagonisti del Mondiale, dal leader della classifica e vincitore della prova svedese Ott Tanak fino al padrone di casa con la Renault Sebastian Ogier (che invece ha trionfato in Messico) sono impazienti di affrontare questo complicato banco di prova che nelle passate stagioni ci ha regalato grandi emozioni. A rendere poi questa edizione 2019 del Rally di Corsica ancor più emozionante sono le grandi novità previste nel tracciato: di fatto solo il 20% del percorso previsto in questo weekend riprende tratti già vissuti nel 2018.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY DI CORSICA

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi, il Rally di Corsica 2019 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso; inoltre la nuova piattaforma DAZN proporrà alcune finestre di diretta durante l’arco della giornata. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dall’isola francese.

DIRETTA RALLY DI CORSICA 2019: LE PROVE DI OGGI

Impazienti di vivere il Rally di Corsica 2019 andiamo a conoscere meglio quali saranno le tappe e i tracciati che saranno oggi protagonisti. Dopo le consuete SS inaugurali del giovedì, ecco che oggi il via della prima special stage, la SS1 di Bavela è attesa alla ore 8.29: di seguito poi si svolgeranno le SS2 e SS3 di Valinco 1 e Alta Rocca 1, lunghe rispettivamente 25.9 km e 17.37 km. Nel pomeriggio si rimarrà nel sud dell’isola e dalle ore 14.05 verranno ripercorse le tre frazioni del mattino e quindi Bavela 2, Valinco 2 e Alta Rocca 2. Sarà quindi una prima giornata della prova Wrc veramente impegnativa: due giri di tre tappe senza possibilità del service, a cui farà seguito una trasferta notturna nelle regioni del nord della Corsica, dove avranno luogo le speciale stage di sabato e domenica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA